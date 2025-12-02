Руководитель «Самрук-Казына» отчитался перед Токаевым о работе фонда

Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности фонда за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Нурлан Жакупов, инвестиционный портфель группы фонда насчитывает порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге. В текущем году запущен проект по увеличению мощности завода CASPI BITUM, введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт, построен опреснительный завод в поселке Кендерли. Всего до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 9 крупных проектов на 1,1 трлн тенге.

Президенту также была представлена информация о запуске магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, который обеспечит газификацию 84 населенных пунктов области, контейнерного хаба в Актау, логистического терминала Zhetysu в Алматы и завода по производству оборудования для ветрогенераторов совместно с компанией Sany Re.

Согласно данным, которые представил Нурлан Жакупов, за 10 месяцев 2025 года АО «Самрук-Энерго» произвело 31 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 31% от общего производства в Казахстане. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Самрук-Энерго», достигла 7 845 МВт.

Отмечено, что в 2023-2025 годах на социальные проекты и благотворительность выделено 1,5 трлн тенге. Эти средства направлены на строительство медицинских центров, 55 реабилитационных центров, 31 кабинета инклюзии, 18 спортивных комплексов, а также культурных и образовательных учреждений. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» высажено 5,8 млн деревьев.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о расширении поддержки отечественного бизнеса со стороны АО «Самрук-Казына».

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы фонда, качественную реализацию инвестиционных проектов и обеспечение долгосрочного устойчивого развития национальных активов.

Ранее Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и его дочерних организациях.

#Токаев #Самрук-Казына #фонд #отчет

