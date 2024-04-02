В аэропорту Астаны сменился руководитель

Юсуф Альджавдер назначен председателем правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА
От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович.
Новый глава воздушной гавани назначен по согласованию с аппаратом правительства РК.
Юсуф Альджавдер имеет 25-летний стаж работы в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.
Напомним, в ноябре 2023 года аэропорт города Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20-ти лет.