В аэропорту Астаны сменился руководитель

Кадровые назначения
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Дана Аменова
Корреспондент

Юсуф Альджавдер назначен председателем правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА 

Фото: пресс-служба КГА

От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович.

Новый глава воздушной гавани назначен по согласованию с аппаратом правительства РК.

Юсуф Альджавдер имеет 25-летний стаж работы в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.

Напомним, в ноябре 2023 года аэропорт города Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20-ти лет.

#Астана #аэропорт #руководитель #КГА #смена

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