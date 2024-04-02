В аэропорту Астаны сменился руководитель

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От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович.

Новый глава воздушной гавани назначен по согласованию с аппаратом правительства РК.

Юсуф Альджавдер имеет 25-летний стаж работы в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.

Напомним, в ноябре 2023 года аэропорт города Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20-ти лет.