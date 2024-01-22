Руководители нового поколения

По поручению Главы государства Министерством просвещения с 2023 года реализуется проект по отбору и подготовке лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. На днях в Астане прошла церемония вручения сертификатов успешно прошедшим отбор в рамках проекта «1 000 лидеров изменений в образовании».

Обращаясь к резервистам, министр просвещения Гани Бейсембаев акцентировал внимание на основных направлениях по повышению качества образования и профессиональной подготовке педагогических кадров.

– В начале прошлого года Министерством просвещения определены пять основных направлений для дальнейшего повышения качества образования, среди них – укрепление менеджмента и формирование кадрового резерва. По поручению Главы государства мы запустили проект «1 000 лидеров изменений» – это новый этап в развитии отечественного образования. В течение восьми месяцев вы проходили отбор, развивали личностные, профессиональные, управленческие, аналитические навыки и компетенции. Теперь вам, как настоящим лидерам, предстоит внести свою лепту в повышение качества казахстанской системы просвещения, а главное – обеспечить комфортными и безопасными условиями наших детей и педагогов, – сказал глава Минпросвещения.

Всего на начальном этапе проекта было подано 8 068 заявок. Претенденты прошли тестирование на оценку компетенций, трехуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией при министерстве. Топ-менеджеры углубились в такие темы, как тенденции в современной школе, непрерывное развитие и профессиональное благополучие учителей, создание благоприятной среды для детей, стратегическое планирование, репутация успешного директора, профессиональная экология, социальный капитал и социальное партнерство, управление проектами, аналитические компетенции.

По итогам всех пяти этапов в Респуб­ликанский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Среди них – заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея им. А. Сейдимбека № 54 города Астаны Кайрат Мукашев:

– Участие в проекте кардинально изменило мой подход к управлению. Я начал задумываться о том, как соз­дать благоприятные условия для наших детей и в каком направлении будем развиваться вместе с коллективом.

И главное, по моему мнению, этот проект подарил многим его участникам уверенность в будущем и своих силах.

Менеджеры нового поколения, зачисленные в резерв, будут способствовать решению кадрового вопроса, а также смогут возглавить новые школы, в том числе строящиеся в рамках Национального проекта «Комфортная школа». Стоит отметить, что педагоги, прошедшие отборочные и квалификационные курсы, могут быть назначены на вакантную должность первого руководителя сразу без прохождения каких-либо конкурсных процедур.

Центр педагогического мастерства проводит систематический мониторинг профессионального развития будущих руководителей, сопровождение участников даже после курса. Проект, направленный на повышение качества и уровня образования школ страны, будет продолжен и в этом году.