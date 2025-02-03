Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана

Участники группы незаконно присвоили деньги более 4,7 тысяч вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура РК экстрадировала казахстанца из Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы, сообщает Kazpravda.kz

По информации госоргана, участники этой группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду QI-Trade и незаконно присвоили деньги более 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.

Часть участников преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.

По запросу Генпрокуратуры РК он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой, будет возвращен в Кыргызскую Республику. Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Генпрокуратура уже экстрадировала 2-х участников данной преступной группы из России и Польши, которые на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы.