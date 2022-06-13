Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Сакеев Руслан Кенесарович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В 2003-2005 гг. занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2017-2019 гг. – заместитель акима Мангистауской области.

2019-2021 годы – заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

2020-2021 годы работал председателем правления ОФ "BIRGEMIZ".

С октября 2021 года и по настоящее время – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.