Ряд документов подписали Казахстан и Италия

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали 7 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

1) Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;

2) Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;

3) Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;

4) Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;

5) Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;

6) Соглашение между казахстанским Фондом «Самрук – Казына» и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;

7) Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.

 

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