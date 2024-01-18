Ряд документов подписали Казахстан и Италия

По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали 7 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
1) Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;
2) Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;
3) Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;
4) Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;
5) Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;
6) Соглашение между казахстанским Фондом «Самрук – Казына» и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
7) Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.