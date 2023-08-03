Ряд месторождений в РК вернули в собственность государства

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Совещание по вопросу возврата в госсобственность месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья провел первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Согласно информации, Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. Так, по итогам проведенного анализа уполномоченными органами расторгнуто 118 контрактов (с начала 2023 года – 19 контрактов) и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года – 42 лицензий), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года – 15 лицензий).

В результате в госфонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем будут выставлены на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. А это, как отметили в Правительстве, обеспечит дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

Сообщается, что по итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 млрд тенге.

Отмечается, что принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. Так, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 млн тенге по ТПИ (с начала 2023 года – 603 млн тенге), а также погашена задолженность на 1,94 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.

В пресс-службе Правительства резюмировали, что работа по дальнейшему развитию сферы недропользования будет продолжена.