Депутат Сената Сергей Ершов считает необходимым заслушать профильных министров для прояснения паводковой ситуации в стране. Об этом сенатор заявил в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что едва ли не каждая весна в Казахстане сопровождается весенними паводками, а чиновники на местах рапортуют о принятых мерах по предупреждению паводков и наводнений, о работах по защите населенных пунктов, расчистке русел рек, реконструкции мостов и гидротехнических сооружений. Однако, к сожалению, ситуация коренным образом не меняется.

«Мы прекрасно помним прорыв плотины в Кызылагаше Алматинской области в марте 2010 года, в результате которой погибло 45 человек и порядка 300 получили ранения различной степени тяжести. Спустя 10 лет, в мае 2020 года, из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области, вследствие чего вынуждены были эвакуироваться около 5,4 тыс. человек. особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев, и полное отсутствие гидротехнических сооружений, подавляющее большинство которых построены в 60-70 годы прошлого столетия, и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации», - сказал Сергей Ершов.

Он напомнил, что Президент 27 марта 2019 года на совещании с участием регионов поручал Правительству принять меры по предотвращению паводков на местах, так как этот вопрос является неотъемлемой частью водной безопасности страны, на обеспечение которой Глава государства не раз обращал внимание Правительства и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в ходе разработки проекта новой редакции Экологического кодекса.

«В феврале 2022 года Президент поручил Правительству совместно с экспертами разработать проект нового водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и их эффективно использовать. Следует напомнить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался в наших стенах. (…) Свои опасения мы высказывали относительно состояния систем ливневой канализации, арочных сетей в Нур-Султане и Алматы. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Однако текущая паводковая ситуация, в частности, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях свидетельствует об обратном», - отметил депутат

Он констатировал, что ежедневные сводки по ликвидации паводков неутешительные, целые населенные пункты оказываются под ударами стихии, граждане теряют кров, имущество, а государство несет экономические потери и затраты, и при этом акцент по-прежнему остается на ликвидации последствий, а не на предупреждение ЧС природного характера.

«С учетом этого просим Правительство изложить системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение, а не только на ликвидацию ЧС природного характера, в том числе, паводковой ситуации. Просим на очередном заседании палаты 14 апреля 2022 года дать устный ответ о результатах рассмотрения нашего депутатского запроса, огласить который предлагается министру по ЧС господину Ильину, с приглашением министра экологии, геологии и природных ресурсов Брекешева по вопросам управления водными ресурсами, министра индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаева по развитию системы ливневой канализации, арычных сетей и строительству дорог», - сказал сенатор.

Коллегу поддержал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«Очень актуальный вопрос. Каждый год эту проблему депутаты поднимают, и снова такое ощущение, что местные исполнительные органы, министерства оказались не готовы к этой ситуации. Поэтому считаю, что очень правильно поднимается вопрос. Давайте проработаем его и на следующее заседание нашей палаты пригласим министра по ЧС, других соответствующих представителей Правительства, возможно подключим через видеосвязь регионы, которые столкнулись с этой ситуацией, и все вместе этот вопрос рассмотрим», - резюмировал Маулен Ашимбаев.