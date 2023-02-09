Ряд населенных пунктов региона оказался под угрозой подтопления талыми водами
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Михаил Тё, Жамбылская область
Из-за непривычно большого объема снега этой зимой, недавнего резкого повышения температуры воздуха, а затем и дождя накопление влаги в горах вызвало склоновые стоки, которые опасны возможным нанесением ущерба близстоящим жилым домам, подтоплением дорог и коммуникаций. В зоне риска оказались сразу четыре района: Шуский, Рыскуловский, Меркенский и Сарысуский. Вода «оккупировала» более полусотни домов.