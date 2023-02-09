Ряд населенных пунктов региона оказался под угрозой подтопления талыми водами

Местными властями предприняты срочные меры по устранению нависшей угрозы. На всех потенциально опасных участках уже несколько дней ведутся берегоукрепительные работы, ситуация повсеместно взята на контроль.

К примеру, на территории Рыс­куловского района, чтобы безопас­но пропустить воду, не покладая рук трудятся работники акиматов, областного департамента по чрезвычайным ситуациям, местные жители, а также военнослужащие Регионального командования «Юг». Всего задействованы около восьми сотен человек. Они строят дамбы, укрепляют берега песком, формируют отводные каналы и выкачивают воду на подтопленных участках.

К военнослужащим обратились, когда в двух селах Рыскуловского района вода уже стала подступать к жилым домам и учреждениям, в том числе к железнодорожной станции и районной больнице. Как только от местных властей поступила просьба оказать содействие, личный состав был направлен незамедлительно.

– Военнослужащие первыми прибыли на помощь, – отметила начальник пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра Минобороны РК Дина Мухаринова. – Персонал районной больницы остро нуждался в дополнительных силах и средствах. И помощь пришла от солдат Луговского гарнизона.

Ночью, пока сельчане спали, военнослужащие войсковой части 03811 уплотняли грунт и укладывали мешки с песком, преграждая путь стихии. Свою работу они продолжили и на следующий день, используя также военную спецтехнику. Благодаря слаженности и командному духу военным удалось успешно сформировать стоки для отвода воды.

– Быть защитниками Отечества – это значит защищать население не только в боевых условиях, но и в случае возникновения подобных ситуаций. Разве мы можем оставаться в стороне, когда кому-то требуется поддержка? Мы всегда готовы прийти на помощь. И свои слова подтверждаем делом. К работам привлечены 300 военнослужащих разведывательного подразделения и мотострелкового батальона, – отметил командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Как сказал местный житель Нурболат Койшибаев, без помощи солдат сельскому населению пришлось бы трудно. Благодаря совместным усилиям проблему удалось решить. В настоящее время ситуация находится под контролем, но, по оценке специа­листов, угроза подтопления все еще сохраняется.

В то же время заместитель директора областного филиала РГП «Казводхоз» Галия Зарубаева считает, что главная опасность позади, к тому же акватории региона полностью готовы к приему талых вод. Сейчас семь водохранилищ, состоящих на балансе учреждения, заполнены даже меньше, чем наполовину (в среднем на 40%), так что запас емкости у них достаточно большой.

– На гидротехнических сооружениях Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» организованы круглосуточные дежурства для пропуска талых и паводковых потоков. Ситуация по водохранилищам и гидроузлам стабильная и находится на постоянном контроле. Все ГТС полностью готовы к эксплуатации, – сообщила Галия Зарубаева.