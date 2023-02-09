Ряд населенных пунктов региона оказался под угрозой подтопления талыми водами

Общество
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Михаил Тё, Жамбылская область

Из-за непривычно большого объема снега этой зимой, недавнего резкого повышения температуры воздуха, а затем и дождя накопление влаги в горах вызвало склоновые стоки, которые опасны возможным нанесением ущерба близстоящим жилым домам, подтоп­лением дорог и коммуникаций. В зоне риска оказались сразу четыре района: Шуский, Рыскуловский, Меркенский и Сарысуский. Вода «оккупировала» более полусотни домов.

Местными властями предприняты срочные меры по устранению нависшей угрозы. На всех потенциально опасных участках уже несколько дней ведутся берегоукрепительные работы, ситуация повсеместно взята на контроль.

К примеру, на территории Рыс­куловского района, чтобы безопас­но пропустить воду, не покладая рук трудятся работники акиматов, областного департамента по чрезвычайным ситуациям, местные жители, а также военнослужащие Регионального командования «Юг». Всего задействованы около восьми сотен человек. Они строят дамбы, укрепляют берега песком, формируют отводные каналы и выкачивают воду на подтопленных участках.

К военнослужащим обратились, когда в двух селах Рыскуловского района вода уже стала подступать к жилым домам и учреждениям, в том числе к железнодорожной станции и районной больнице. Как только от местных властей поступила просьба оказать содействие, личный состав был направлен незамедлительно.

– Военнослужащие первыми прибыли на помощь, – отметила начальник пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра Минобороны РК Дина Мухаринова. – Персонал районной больницы остро нуждался в дополнительных силах и средствах. И помощь пришла от солдат Луговского гарнизона.

Ночью, пока сельчане спали, военнослужащие войсковой части 03811 уплотняли грунт и укладывали мешки с песком, преграждая путь стихии. Свою работу они продолжили и на следующий день, используя также военную спецтехнику. Благодаря слаженности и командному духу военным удалось успешно сформировать стоки для отвода воды.

– Быть защитниками Отечества – это значит защищать население не только в боевых условиях, но и в случае возникновения подобных ситуаций. Разве мы можем оставаться в стороне, когда кому-то требуется поддержка? Мы всегда готовы прийти на помощь. И свои слова подтверждаем делом. К работам привлечены 300 военнослужащих разведывательного подразделения и мотострелкового батальона, – отметил командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Как сказал местный житель Нурболат Койшибаев, без помощи солдат сельскому населению пришлось бы трудно. Благодаря совместным усилиям проблему удалось решить. В настоящее время ситуация находится под контролем, но, по оценке специа­листов, угроза подтопления все еще сохраняется.

В то же время заместитель директора областного филиала РГП «Казводхоз» Галия Зарубаева считает, что главная опасность позади, к тому же акватории региона полностью готовы к приему талых вод. Сейчас семь водохранилищ, состоящих на балансе учреждения, заполнены даже меньше, чем наполовину (в среднем на 40%), так что запас емкости у них достаточно большой.

– На гидротехнических сооружениях Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» организованы круглосуточные дежурства для пропуска талых и паводковых потоков. Ситуация по водохранилищам и гидроузлам стабильная и находится на постоянном контроле. Все ГТС полностью готовы к эксплуатации, – сообщила Галия Зарубаева.

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