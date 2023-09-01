Ряд назначений произвел Касым-Жомарт Токаев

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов и распоряжений о назначениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Коллаж: Kazpravda.kz

Так, указом главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович назначен секретарем Совета безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Желдибай Руслан Султанулы – помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Казыхан Ержан Хозеулы – помощником президента РК по международным вопросам;

Жиенбаев Ержан Нурланович – помощником президента РК по правовым вопросам.

Распоряжениями президента:

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем секретаря Совета безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим отделом государственной службы администрации президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим отделом правоохранительной системы администрации президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведующим отделом внешней политики администрации президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

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