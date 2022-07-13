Рыбаки почти четыре дня провели на сломанной лодке посреди Балхаша

На озере Балхаш спасли рыбака на сломанной лодке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Вечером 11 июля спасателям поступило сообщение с просьбой помочь найти рыбаков на озере Балхаш. На вызов была направлена поисковая группа - спасатели ДЧС и местные жители.

Выяснилось, что 9 июля двое мужчин выехали на рыбную ловлю на Балхаш и из-за неисправного мотора не смогли вернуться.

Утром 12 июля дрейфующее судно увидели проплывавшие мимо рыбаки и предложили помощь. Но мужчины не решились оставить лодку, поэтому один из них остался в ней, а второй пересел к подъехавшим рыбакам и добрался до поселка Сарышаган.

12 июля поисковая группа обнаружила пропавшего рыбака примерно в 30-ти км от города Приозерска. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.