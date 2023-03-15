Фото пресс-службы ФТК

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Мастерса" в США во второй раз в карьере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тениса Казахстана.

В Индиан-Уэллсе на стадионе "Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3" состоялся матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя казахстанка Елена Рыбакина (10-й номер мирового рейтинга) и 22-летняя россиянка Варвара Грачева (66-й номер мирового рейтинга).

Первая ракетка Казахстана одержала победу со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Елена четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

"Был непростой матч, но я рада, что в итоге смогла победить в двух сетах. Я бы сказала, что условия для меня не идеальные, потому что корты очень медленные, но я стараюсь адаптироваться. Пока у меня получается", – приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (76-й номер мирового рейтинга). Игра пройдет завтра 16 марта.