Напомним, в Атырау и его окрестностях в этом году уже фиксировались случаи массовой гибели рыбы. Один из пос­ледних – в январе в Махамбетском районе, предварительной причиной тогда назвали низкое содержание кислорода из-за обледенения водоканала.

В этот раз спецкомиссия, в состав которой вошли специа­листы рыбной инспекции, управления сельского хозяйства, ветеринарного контроля, ЧС и экологии, провела предупредительные замеры на водных каналах. Об итогах рассказал представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Алмас Жумашев.

– При проведении контрольных работ на водоеме Карьер на трассе Атырау – Астрахань установлено следующее. Площадь водоема 75 гектаров, глубина – два-три метра, температура воды – шесть градусов, она чистая, без неприятного запаха. При осмотре водоема с помощью прибора установлено наличие в нем рыбы частиковых видов: сазана, судака, сома, леща, карася. С целью исследования специалистами были взяты пробы воды. Девятнадцать водоемов на территории Махамбетского района отделены от реки Урал. В нынешнем году некоторые водоемы обмелели и уменьшились в размерах из-за того, что весной их не заливала вода. Там температура воды пять-шесть градусов, из этих водоемов также взяли пробы с целью исследования, – сообщил Алмас Жумашев.

Члены комиссии отметили, что на водоемах, где проводились контрольные работы, в период похолодания и ледостава высока вероятность того, что из-за недостатка содержания растворенного кислорода в воде может произойти замор рыбы. Учитывая данную угрозу, принято решение о проведении спасательных работ на мелководных водоемах, то есть мелиоративный отлов и выпуск рыбы в реку Урал в соответствии с требованиями законодательства.

– В настоящее время специа­листами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инс­пекции рыбного хозяйства еже­дневно проводится работа на этих водоемах с целью конт­роля и предупреждения гибели рыбы. При обнаружении ее значительного количества и мальков ведутся спасательные работы, – добавил Алмас Жумашев.