Рыбу надо спасать Ситуация 9 декабря 2025 г. 3:20 7 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Есть ли вероятность замора рыбы в водоемах Атырау? Вполне возможно. К такому выводу пришли члены комиссии, проводившие мониторинг водоемов в областном центре и Махамбетском районе на предмет предупреждения гибели рыбы. фото предоставлено рыбной инспекцией Напомним, в Атырау и его окрестностях в этом году уже фиксировались случаи массовой гибели рыбы. Один из последних – в январе в Махамбетском районе, предварительной причиной тогда назвали низкое содержание кислорода из-за обледенения водоканала. В этот раз спецкомиссия, в состав которой вошли специалисты рыбной инспекции, управления сельского хозяйства, ветеринарного контроля, ЧС и экологии, провела предупредительные замеры на водных каналах. Об итогах рассказал представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Алмас Жумашев. – При проведении контрольных работ на водоеме Карьер на трассе Атырау – Астрахань установлено следующее. Площадь водоема 75 гектаров, глубина – два-три метра, температура воды – шесть градусов, она чистая, без неприятного запаха. При осмотре водоема с помощью прибора установлено наличие в нем рыбы частиковых видов: сазана, судака, сома, леща, карася. С целью исследования специалистами были взяты пробы воды. Девятнадцать водоемов на территории Махамбетского района отделены от реки Урал. В нынешнем году некоторые водоемы обмелели и уменьшились в размерах из-за того, что весной их не заливала вода. Там температура воды пять-шесть градусов, из этих водоемов также взяли пробы с целью исследования, – сообщил Алмас Жумашев. Члены комиссии отметили, что на водоемах, где проводились контрольные работы, в период похолодания и ледостава высока вероятность того, что из-за недостатка содержания растворенного кислорода в воде может произойти замор рыбы. Учитывая данную угрозу, принято решение о проведении спасательных работ на мелководных водоемах, то есть мелиоративный отлов и выпуск рыбы в реку Урал в соответствии с требованиями законодательства. – В настоящее время специалистами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства ежедневно проводится работа на этих водоемах с целью контроля и предупреждения гибели рыбы. При обнаружении ее значительного количества и мальков ведутся спасательные работы, – добавил Алмас Жумашев. #Атырау #рыба #водоемы