Рынок страхования в РК вырос на треть по сравнению с прошлым годом

По данным АРРФР, с начала года страховые премии составили 320,9 млрд тенге, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года

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Основным драйвером роста страховых премий являются классы добровольного личного страхования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

По данным агентства, с начала 2024 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 4,4 млн договоров, что на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Отмечается, что основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (700 тыс. договоров) и страхованию жизни (416 тыс. договоров).

«Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за март 2024 года составили 93,3 млрд тенге. С начала 2024 года страховые премии составили 320,9 млрд тенге, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основным драйвером роста страховых премий являются классы добровольного личного страхования», – пояснили в госоргане.

По обязательному страхованию с начала года собрано страховых премий на сумму 55,9 млрд тенге, что на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение в агентстве связывают с обязательным страхованием работника от несчастных случаев (рост на 110,2% или 16,2 млрд тенге): с учетом объединения данного класса страхования с добровольным личным аннуитетным страхованием.

Объем страховых премий по добровольному личному страхованию за 3 месяца 2024 года составил 127,6 млрд тенге, что на 80,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию жизни (рост на 37,0% или 12,3 млрд тенге) и пенсионному аннуитетному страхованию (рост на 77,0% или 23,2 млрд тенге).

По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала текущего года составили 137,4 млрд тенге, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества на 9,6% или 6,9 млрд тенге.

Страховые выплаты за март 2024 года составили 21,9 млрд тенге. С начала 2024 года страховые выплаты составили 64,9 млрд тенге, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию и страхованию жизни.

Всего за март 2024 года осуществлено 107,9 тыс. выплат, с начала 2024 года – 326,1 тыс. выплат.

Сообщается также, что чистая прибыль по страховому рынку в марте 2024 года составила 13,1 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала 2024 года – 46,6 млрд тенге).