С 5 октября в Астане два автобусных маршрута объединены в один

Общество
В Астане с сегодняшнего дня оптимизированы городские маршруты общественного транспорта № 49 и 55, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Теперь эти маршруты объединены в один – №15, который будет следовать от жилого массива Железнодорожный до ж/к "Арнау" по следующей схеме движения: ж/м Железнодорожный – пр. Ш. Кудайбердиева – ул. Майлина – пр. Жумабаева – пр. Б. Момышулы – ул. Орынбор – ж/к "Арнау".
В обратном направлении – по аналогичной схеме.
Кроме того, в рамках оптимизации маршрутной сети города, с 6 октября будет продлена схема движения автобуса №36 до конечного пункта "Гуманитарно-юридический колледж".
Автобус будет следовать до остановки "Коктем" без изменений, далее по пр. Богенбая батыра – ул. Бейбитшилик – конечная остановка "Гуманитарно-юридический колледж".
В обратном направлении через ул. Молдагуловой по аналогичной схеме.
Подробную информацию можно получить в контакт-центре, позвонив по телефону: 574777.
Теперь эти маршруты объединены в один – №15, который будет следовать от жилого массива Железнодорожный до ж/к "Арнау" по следующей схеме движения: ж/м Железнодорожный – пр. Ш. Кудайбердиева – ул. Майлина – пр. Жумабаева – пр. Б. Момышулы – ул. Орынбор – ж/к "Арнау".
В обратном направлении – по аналогичной схеме.
Кроме того, в рамках оптимизации маршрутной сети города, с 6 октября будет продлена схема движения автобуса №36 до конечного пункта "Гуманитарно-юридический колледж".
Автобус будет следовать до остановки "Коктем" без изменений, далее по пр. Богенбая батыра – ул. Бейбитшилик – конечная остановка "Гуманитарно-юридический колледж".
В обратном направлении через ул. Молдагуловой по аналогичной схеме.
Подробную информацию можно получить в контакт-центре, позвонив по телефону: 574777.