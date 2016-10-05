Общество

С 5 октября в Астане два автобусных маршрута объединены в один

В Астане с сегодняшнего дня оптимизированы городские маршруты общественного транспорта № 49 и 55, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

Теперь эти маршруты объединены в один – №15, который будет следовать от жилого массива Железнодорожный до ж/к "Арнау" по следующей схеме движения: ж/м Железнодорожный – пр. Ш. Кудайбердиева – ул. Майлина – пр. Жумабаева – пр. Б. Момышулы – ул. Орынбор – ж/к "Арнау".

В обратном направлении – по аналогичной схеме.

57f4a42a748311475650602.png

Кроме того, в рамках оптимизации маршрутной сети города, с 6 октября будет продлена схема движения автобуса №36 до конечного пункта "Гуманитарно-юридический колледж".

Автобус будет следовать до остановки "Коктем" без изменений, далее по пр. Богенбая батыра – ул. Бейбитшилик – конечная остановка "Гуманитарно-юридический колледж".

В обратном направлении через ул. Молдагуловой по аналогичной схеме.

Подробную информацию можно получить в контакт-центре, позвонив по телефону: 574777.

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Первый шаг – он трудный самый
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Казахстан празднует День Республики
Курсы валют на 25 октября
Право на суверенитет и независимость
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Распростерся в небе флаг
Указ Президента Республики Казахстан
Особое значение дипломатии
Заслуги перед Отечеством
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Национальный культурный код
Новоселье под шум дождя
В любви и согласии
Искусство человечество питает
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
Преодолеть 350 километров за 48 часов: казахстанский военно…
Общество
Мать с тремя детьми ночевала на остановке Уральска
Общество
Казахстан празднует День Республики
Общество
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]