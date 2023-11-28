С биржевой торговлей были связаны большие ожидания – премьер

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил глава правительства, большая часть биржевого рынка сконцентрирована именно на обслуживании таких закупок, где нет обязательств по соблюдению местного содержания

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы развития товарных бирж рассмотрели на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане насчитывается 10 товарных бирж, которые проводят торги зерном, нефтепродуктами, углем и прочими товарами. При этом главная задача биржи – это организация торговли с формированием прозрачного рыночного ценообразования и конкуренции.

«С биржевой торговлей были связаны большие ожидания. За последние 5 лет 2 раза менялось законодательство. Тем не менее, биржи до сих пор не в полной мере выполняют свой функционал на рынке», — сказал Смаилов.

Премьер указал на то, что необходимость в концептуальном пересмотре правовой базы и требований к участникам торгов поднималась главой государства. В целом одной из главных проблем развития этой деятельности является использование недропользователями товарных бирж для своих нужд.

«Большая часть биржевого рынка сегодня сконцентрирована именно на обслуживании таких закупок, где нет обязательств по соблюдению местного содержания. В итоге ежегодно более 1 трлн тенге не доходит до нашего бизнеса. Так не должно быть. Закупки недропользователей должны работать на страну. Важно расширять местное содержание, диверсифицировать наше производство», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Еще одна проблема – отнесение товарных бирж к субъектам микропредпринимательства. Это позволяет им делать крайне низкие налоговые отчисления и избегать проверок.

«Выявленные недостатки должны быть устранены в рамках нового законопроекта», — отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил в течение 2-х дней согласовать проект заключения правительства на законопроект по вопросам биржевой торговли, проработать вопрос повышения информационной безопасности программного обеспечения товарных бирж с учетом мировых стандартов и разработать пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности товарных бирж и ее участников.

«Совместно с министерствами национальной экономики, транспорта и АО «Самрук-Қазына» надо разработать комплекс мер по стимулированию реализации биржевых товаров, в том числе на экспорт через механизм биржевой торговли», — заключил он.

 

#Смаилов #рынок #торговля #премьер #биржа

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