С фокусом на инклюзивность

Августовское совещание в текущем году проходило в нетрадиционном формате. Проблемы и перспективы развития отрасли образования в канун начала нового учебного года обсуждали на протяжении двух дней. Сначала в областях состоялись секционные заседания по заданной отдельно для каждого региона теме, а во второй день в пленарном заседании в режиме онлайн участвовали педагоги всей страны.

В Костанайской области поднимали вопросы инклюзивного образования. В регионе 9,5 тыс. детей с особыми образовательными пот­ребностями, из которых весомая часть – порядка 8 000 – школьного возраста. Для их поддержки действуют 24 организации: спецшколы, школы-интернаты, кабинеты психолого-педагогической поддержки.

– Кроме того, в регионе действуют 15 кабинетов поддержки инклюзии, где получают необходимую помощь и сопровождение 126 детей из семи районов и трех городов Костанайской области. Ведется работа по открытию еще пяти кабинетов. Данные меры позволят особенным детям быть вовлеченными в социум, в равное воспитание и обучение, – отметил замакима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев. – Важный шаг в инклюзивном образовании – создание соответствующих условий. Для этого в организациях образования планомерно проводятся ремонты: в текущем году отремонтировано 163 объекта на сумму 6,2 миллиарда тенге, улучшается материально-техническая база, на что только в этом году было направлено 1,8 миллиарда тенге. А в 2022 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» улучшена материально-техническая база Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями и трех специальных школ области на сумму 53,5 миллиона тенге.

Не менее важный вопрос в инклюзивном образовании – соответствующие кадры. В обучении детей с особыми потребностями в развитии заняты 7,5 тыс. педагогов области. Их подготовка осуществляется на базе Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова по образовательной программе «специальная педагогика», в 2022⁄23 учебном году выпустились 74 специалиста. Они будут работать с особыми детьми в общеобразовательных школах.

Также второй год в области реа­лизуется государственный социальный заказ для организации летнего отдыха детей с особыми потребностями, обучающихся в школах. На базе реабилитационного центра «Хатико» уже отдохнули более 200 детей. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Еще один социальный проект реализуется в текущем году. Он направлен на профориентацию и досуг детей с нарушением слуха и зрения, а также на обучение родителей неслышащих ребятишек жес­товому языку.

– В области растет количество детей с особыми потребностями, и это ставит перед нами задачу предоставления комплексной помощи малышам в раннем возрас­те, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. – В целом финансирование в текущем году составляет 178,5 миллиарда тенге, что больше прошлогоднего показателя на 18%. Акиматом Костанайской области будет усилена работа по совершенствованию данной сферы и обеспечению равного образования для всех.