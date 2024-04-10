С избранного акима – спрос двойной

Мы все внимательнее присматриваемся к дальновидности, активности и оперативности госслужащих, осознавая: от того, за кого отдадим свой голос на выборах, будут зависеть темпы дальнейшего социально-экономического развития села, города или района. С 2021 года в ЗКО из 151 акима городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 117 заняли пост, победив на прямых выборах.

Из топ-менеджера

в акимы

Один из них – Эрнар Ибрагимов. В сельские акимы он пришел с должности директора по качеству Западно-Казахстанской корпорации строительных материалов, где отработал на разных должностях почти 20 лет. По специальности – инженер-технолог, в 2015 году прошел стажировку в Германии по программе «Болашак» для инженерно-технических работников.

Непосредственный руководитель не хотел отпускать опытного перспективного специалиста, но когда узнал, что тот выдвигается акимом, поддержал его решение.

Село Атамекен для Эрнара Ибрагимова родное, потому и согласился на предложение земляков выдвинуть свою кандидатуру на пост акима Казахстанского сельского округа Таскалинского района. Победа на выборах оказалась убедительной: из четырех кандидатов он набрал наибольшее число голосов избирателей – 81%.

То, что новая работа непрос­тая, избранный аким понимал, но стрессовые ситуации его не пугают, через них пришлось пройти еще на управляющих должностях за годы работы в стройкорпорации.

– Аким должен находиться на связи круг­лые сутки семь дней в неделю, быть в курсе работы каждого подраз­деления, всегда принимать быс­трые, порой неординарные решения, – говорит Эрнар Курамсович. – Все проблемы, с которыми сталкиваются жители поселка, мне знакомы. Но, конечно, во многое пришлось вникать по ходу.

Быть избранным акимом – большое доверие, и доказать, достоин ты его или нет, можно только делом, уверен Эрнар Ибрагимов. И действует он именно в соответствии с этой позицией.

Устраняет проблемы (к примеру, в ноябре прошлого года система отопления в школе, которую отремонтировали всего три года назад, дала течь, и пришлось оперативно привлекать специализированную компанию, чтобы провести ремонтные работы), планомерно движется в рамках собственной предвыборной кампании, предусматривающей решение наболевших вопросов и задел на будущее развитие.

Так, нужно привести в порядок гидротехнические сооружения. Требуется очистка русла реки Чижа-1. Как считает аким, водный объект должен взять на баланс Казводхоз, так как бюджет сельского округа такие расходы не потянет. Планирует глава округа наладить централизованный полив огородов, провести техническую воду для хозяйственных нужд.

Когда он только заступил на должность, срок действия проект­но-сметной документации на реконструкцию сетей электроснабжения истекал. Кроме того, в проект были включены лишь три улицы села. Ибрагимов предложил внести корректировку, добавить еще три улицы, чтобы охватить весь поселок.

Большое событие – асфальтирование 18 км дороги до села Атамекен.

В основном жители села живут подворным хозяйством. В прошлом году по проекту «Ауыл аманаты» 10 семей закупили крупный и мелкий рогатый скот. Сейчас заявки на участие в проекте подали 12 человек. Аким же разъясняет населению, что на селе выгодно развивать не только животноводство.

– При поддержке государства можно наладить производство носков, одеял, подушек, организовать разведение рыбы в бассейнах или птицы, открыть пекарню или кулинарию. К примеру, сейчас хлеб в село привозят из Уральска, райцентра или же пекут дома. Действующая некогда пекарня закрылась из-за несоответствия требованиям санитарии. Открытие мини-заводов и цехов по производству кирпича, цемента стало бы драйвером экономики района. Благо сырье для этого есть. Если небольшой завод будет производить один миллион тонн цемента в год, в товарной продукции это составит порядка 30–40 миллиардов тенге, что сопоставимо с бюджетом района. Для этого нужны инвесторы, мы в данном направлении тоже работаем, – делится планами аким.

В дальнейших планах – капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта; строительство культурно-оздоровительного центра; восстановление парка с высадкой плодовых деревьев, оборудованием его системой капельного орошения; обустройство беговых дорожек, спортивных и детских игровых зон.

Поселок – как один большой дом, и благоустраивать его нужно сообща. А будут комфортные условия для жизни и работы, сельчане сами не захотят менять прописку на городскую.

Вклад в развитие

малой родины

У Бауржана Имашева стаж на госслужбе – почти девять лет, из них более четырех – в должности акима сельского округа.

Когда в 2007 году принимал руководство Косшинским сельским округом, тот в рейтинге Тас­калинского района находился на последнем месте. За два года вывел его в тройку лидеров.

– Эту работу оценили аксакалы села Актау и на собраниях предлагали взять руководство их округом на себя. Поэтому, когда весной прошлого года были назначены выборы акима Актаус­кого сельского округа, я, зная поддержку населения, согласился выдвинуть свою кандидатуру от партии «Amanat», – рассказывает Бауржан Серикович. – Я вырос в этом районе, работал здесь, для меня важно оставить свой след, внес­ти посильный вклад в развитие малой родины.

И вот он аким Актауского сельского округа. Отсюда можно добраться по хорошей дороге и до райцентра, и до Уральска. А в этом году в асфальт «оденут» и все внутрипоселковые дороги. Подготовлена проектно-сметная документация, и выделены деньги, порядка 230 млн тенге, на полную замену электролиний, опор и трансформаторов. Система электроснабжения работает с 60-х годов прошлого века, ее износ составляет почти 90%.

Поселок, расположенный на возвышенности, постоянно страдает из-за обрывов ЛЭП. В разработанный проект аким заодно включил и организацию уличного освещения. На очереди – решение вопроса со связью. Сейчас Интернет в поселке очень слабый. На 2025 год намечен кап­ремонт Дома культуры.

В советское время на этих территориях были поля зерносеющего совхоза «Красный маяк». Сегодня население округа продолжает дело дедов и отцов. Развивается и животноводство. Почти на каждом подворье есть скот. Адресную помощь полу­чают лишь три-четыре семьи, за несколько лет этот показатель снизился в пять раз.

С избранного акима спрос двойной. Ответ перед населением приходится держать не только на отчетных встречах и квартальных собраниях: взаимодействие акима с общественным советом и аксакалами села осуществляется на постоянной основе, тем самым растет гражданская активность, укрепляются институты местного самоуправления.

Так, сельчане решили: для поддержания чистоты и порядка по каждой улице закрепить старшего, который «поставит на вид» соседям, где заборы подровнять или покрасить, где мусор убрать. В этом году запланировали устанавливать контейнеры для раздельного сбора ТБО.

Есть договоренности с инвес­тором, который намерен забирать навоз на переработку – для производства биогумуса. В конце февраля в поселке открылся завод по выпуску бутилированной воды. Работу на нем получили 10 человек. Этот же предприниматель построил цех по производству кирпичей, брусчатки и железобетонных изделий.

По мнению Бауржана Имашева, работа по привлечению инвесторов, создание рабочих мест на селе, пополнение бюджета за счет роста налогов – задача для акима не менее важная, чем реализация государственных программ.

Хозяйственный подход

Более года назад таскалинцы оказали доверие земляку – 35-летнему Алгадаю Жамбылу, избрав его акимом. По первому образованию он педагог, после получения диплома вернулся в родной район. На госслужбе – пять лет.

В 2021 году, будучи акимом Чижинского сельского округа, по итогам республиканского конкурса, организованного Агентством РК по делам госслужбы, Алгадай Жамбыл признан лучшим из более чем 100 сельских акимов. В рамках финального этапа конкурса он представил проект по деятельности сельских потребительских кооперативов.

– Все 323 двора Чижинского сельского округа были включены в созданный СПК. Четыре пастуха получали зарплату от кооператива за счет выделяемых государством субсидий. То есть население за выпас скота не платило. В округе было самое дешевое сено – по 2 000 тенге за рулон. Эта цена и сегодня сохранилась. Этими мерами я хотел увеличить поголовье скота на подворьях. И если в 2019 году у населения насчитывалось порядка 430 голов КРС, то через два года – уже более 700. В отдельный СПК вошли сельчане, держащие на подворьях МРС. Чтобы ежедневно не гнать стадо с пастбища через весь поселок, на окраине за счет кооператива построили навесы и загоны. При такой организации выпаса и населению удобно, и на улицах села намного чище, – рассказывает о проекте Алгадай Жамбылулы.

Аким объединил выпускников школы, привлекал спонсоров, благодаря чему благоустройство села набрало темпы. Проведен капремонт сквера Победы. За счет бюджета асфальтировали улицу, организовали уличное освещение. Была достигнута договоренность с местными пассажироперевозчиками: от Чижа-2 до областного центра – 135 км, от райцентра до Уральска – 80 км, при этом чижинцы и таскалинцы ездили в то время в Уральск по одной цене.

На должности акима Таскалинского сельского округа, где проживает порядка 8 тыс. человек, забот прибавилось, но Алгадай Жамбыл справляется.

Решается давняя проблема сельчан с электроснабжением, когда из-за скачков напряжения выходит из строя бытовая техника. В прошлом году поменяли два трансформатора, в этом планируют поменять еще три. Сдвинулся с мертвой точки вопрос уличного освещения: только в 2023 году на улицах установили 892 светильника, и работа продолжается.

Запущен в райцентре и процесс возврата неиспользуемых земель, которые будут переданы под общественные пастбища, – уже изъято около 20 га. Еще одна масштабная инициатива акима – проведение в райцентре технической воды.

– Такой проект хотел реализовать в Чижах, но не успел, – признается Алгадай Жамбылулы. – Лучше один раз выделить деньги и провести населению техническую воду, чем переводить на полив питьевую или же ежегодно тратить миллионы на озеленение. Будет дешевая вода, сельчане сами будут сажать деревья и цветы, возделывать огороды и растить сады.

Житель села Таскала Нурлан Мамбетов – предприниматель с активной гражданской позицией. На прошлогодних выборах акима сельского округа свой голос отдал за Алгадая Жамбыла. Не первый год участвует в выборах и в качестве наблюдателя. В соц­сетях активно делится мыслями о деятельности представителей местной исполнительной власти.

– Я, пожалуй, выскажу не только свое личное мнение, но и мнение многих земляков: избранные акимы работают с большей отдачей, – говорит Нурлан Мамбетов. – Наш аким быстро реагирует на жалобы. Есть моменты, когда ситуацию нужно держать на постоянном контро­ле, например, если случилась авария на электролиниях в буран или при паводке, и Алгадай Жамбылулы всегда на месте. Он хороший организатор. Понятно, не все может получиться с первого раза. Но он не сдается, ищет альтернативные решения, на своем примере показывает, как нужно двигаться к цели.

Как отмечает предприниматель, избранный аким сумел сделать поселок намного чище: нашел подрядчиков, которые вывозили навоз оперативнее и дешевле, организовал вывоз мусора по графику, привел в порядок полигон ТБО. За 2023 год в селе отремонтированы имеющиеся и установлены новые детские и воркаут-площадки. Алгадай Жамбыл открыт для диалога с местными жителями, обсуждает с ними идеи по благоустройству, развитию территории.

Одна из главных улиц Таскалы в прошлом году превратилась в уютный бульвар, еще 12 улиц отсыпаны щебнем. Теперь жители райцентра надеются, что аким решит вопрос с выпасом скота, так же, как решил его на прежнем мес­те работы.

...По данным областной избирательной комиссии, в 2023 году в ЗКО планировалось выбрать 25 акимов, фактически проведены выборы 37 (25 – по истечении срока полномочий, еще 12 – в связи с досрочным прекращением полномочий предшественников). В 2024-м запланированы выборы акимов 31 сельского округа.

– Сегодня избиратель переосмысливает расширение своих прав, возможностей, усиление своей роли в политической жизни, а значит, и в социально-экономическом развитии своего региона, – говорит председатель Западно-Казахстанской областной территориальной избирательной комиссии Адил Жоламанов. – Каждые новые прямые выборы способствуют повышению прозрачности, наработке опыта, росту гражданской активности, а также созданию условий для справедливой политической борьбы. Мы будем прилагать все усилия, чтобы кампания проходила в рамках действующего законодательства. В этом заинтересовано все наше общество.