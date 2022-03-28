С какими ограничениями столкнутся казахстанцы, прошедшие процедуру банкротства, рассказал заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ранее он рассказал, что в Казахстане предлагается ввести три вида процедур банкротства в зависимости от суммы и длительности долга: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

По итогам завершения процедур банкротства, по словам Миятова, будут списаны все долги, которые были заявлены должником в начале процедуры банкротства.

"При этом должник не сможет в течение пяти лет получать кредиты в банках и микрокредитных организациях, выезжать из страны в течение трех лет. Исключением могут быть случаи лечения, похорон, обучения и трудоустройства.

Повторно процедуру банкротства можно будет пройти лишь через 7 лет.

Подробно о том, как будет работать механизм банкротства физических лиц в Казахстане, читайте здесь.