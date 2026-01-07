Ушедший год стал для Национальной академичес­кой библиотеки временем укрепления международных культурных связей и успешной интеграции передовых технологий в работу с книжными фондами. Предлагая своим посетителям широкий спектр услуг, центральное книгохранилище республики традиционно ос­тается площадкой для творчес­ких встреч с видными писателями, презентаций новых книг и проведения выставок, отражающих многообразие современной литературы.

По данным Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, коллекция НАБ РК на 2025 год сос­тавляла более 1,5 млн единиц хранения. В распоряжении читателей современные залы на 900 мест, мультимедийные пространства и коворкинг-зона, оборудованная для эффективной организации совместной работы. Особый интерес вызывает Музей книги, открытый в 2014 году и с тех пор являющийся одним из наиболее посещаемых в библиотеке. В его экспозиции представлены редкие рукописи, личные вещи и книжные коллекции известных писателей и поэтов, благодаря которым посетители могут проследить основные этапы развития издательского дела и национальной литературы Казахстана.

Следуя мировым трендам, коллектив библиотеки проводит активную работу по внедрению продуктов искусственного интеллекта в систему классификации документов, ведения каталогов, учета пользовательских интересов и взаимодействия с читателями. Современные цифровые инструменты значительно повышают качество обслуживания посетителей и онлайн-пользователей книгохранилища, обеспечивая им мгновенный доступ к большим массивам информации. Также на базе НАБ реализуется проект фонда электронных документов Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ), направленный на формирование единого социокультурного пространства и повышение эффективности международного информационного обмена. Функции КазНЭБ поз­воляют каждому пользователю Интернета свободно знакомиться­ с материалами тематических каталогов по истории, искусству, науке и другим областям знаний.

Одним из знаковых событий ушедшего года стало проведение организованного НАБ РК IV Общереспубликанского фес­тиваля книг KitapTime 2025, в рамках которого прошли книжная и ремесленная ярмарки с участием издательств и книжных магазинов Казахстана и дипломатических представительств иностранных государств. Гостями масштабного мероприятия стали известные писатели, поэты и журналисты, библиотечные работники и многочисленные читатели – в общей сложности около 4 тыс. человек. Фестиваль подчеркнул возросшее значение книги в укреплении духовных ценностей и сохранении богатого культурного наследия нашей страны.

На протяжении всего года в стенах библиотеки регулярно проходили творческие встречи с крупнейшими представителями отечественной и зарубежной литературы, а также презентации книжных новинок, поэтические чтения и круглые столы, посвященные важнейшим проблемам развития гуманитарных наук в современном мире. Представляя читателям свои произведения, авторы говорили об основных тенденциях литературного процесса, характеризующегося повышенным интересом к художественному осмыслению прошлого и вниманием к внутреннему миру наших современников.

Так, в декабре состоялась презентация книги Баянгали Алимжанова «Айкөлдің жолы», раскрывающей феномен духовного единства казахского и кыргызского народов через общность культур и событий национальной истории. Размышлениями о гуманистических ценностях современного общества и об угрозе их кризиса преисполнена книга Жузбая Серика «Өмір-ғайып», ознакомиться с которой столичные читатели также смогли под занавес года. Хорошо запомнились посетителям библиотеки встречи с классиком казахской литературы Толеном Абдикулы, поэтами Маржан Ершу и Нурланом Калка, видным ученым и государственным деятелем Cауытбеком Абдрахмановым, а также российскими писателями Виктором Слипенчуком и Дмитрием Емцем.

Особое внимание работники библиотеки уделили мероприятиям, направленным на популяризацию детского и семейного чтения. Живой отклик вызвали акции читательских клубов «Әке мен бала» и «Отбасымен оқимыз», тематические выставки детско-юношеской литературы, обучающие лекции и мастер-классы психологов. Настоящим праздником стала серия мероприятий под общим названием «Балдырған шақ», подарившая юным читателям возможность пообщаться с любимыми авторами и получить их новые книги. Участниками реализуемых библиотекой проектов нередко становились и зарубежные авторы, чье творчество хорошо известно казахстанским детям. Подобные мероприятия способствовали укреплению гуманитарного диалога и знакомству читателей с достижениями мировой литературы.

Итоги ушедшего года поз­воляют с уверенностью утверж­дать, что Национальная академическая библиотека стала современным интеллектуальным пространством для развития читательского потенциала. В перспективе ожидается проведение новых творческих встреч, пополнение книжного фонда и дальнейшая цифровизация информационных ресурсов.