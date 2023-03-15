С международным размахом!

В этом году торжества провели с особым размахом. Культурные и спортивные мероприятия были распланированы на два дня, для гостей и жителей области подготовлены бесплатные автобусы, организации и госучреждения позаботились об угощении для всех присутст­вующих.

Крепкие объятия и традицион­ные рукопожатия – в местности Отпан тау не смолкает веселая музыка и не сходят с лиц улыбки. Гости и жители Мангистау смог­ли перенестись из современного мира цифровизации и передовых технологий в атмо­сферу древнос­ти и культуры предков. Никакой мобильной связи и Интернета, благ цивилизации... Юрты, национальные инструменты, казахские народные игры, блюда на кост­ре и бесконечное уважение и почитание друг друга.

В рамках праздника Амал на склоне горы Отпан, самой высокой вершины Каратау, установили 42 юрты. Ежегодно организация мероприятия передается по очереди потомкам разных родов. В этом году за Амал были ответст­венны потомки Тобыш-ата.

– Этот праздник достался нам по наследству от предков. Амал имеет особое значение. Уверен, что мы хорошо справились с пос­тавленной задачей, – отметил один из организаторов Кал­нияз Ондабай.

В рамках праздника была организована выставка изделий ремесленников. Свои работы на суд зрителей предоставили десятки мастеров из разных уголков Мангистау и Казахстана. Всем запомнился и концерт фольклорного ансамбля «Астана сазы». Для зрителей выступили казахстанские и зарубежные артисты: столичная певица Женис Искакова, уроженка Мангистау Айгуль Косанова и певец из Каракалпакстана Женисбек Пиязов. Также прошли спортивные состязания.

С каждым годом Амал при­обретает все большее значение, становясь общим праздником для всех народов нашей многонациональной страны. Нынче он стал и международным. Так, на площади областного историко-краеведческого музея им. А. Кекилбайулы про­шло мероприятие «Амал – общий праздник для тюркских народов».

Заместитель акима области Улугбек Тналиев выразил гос­тям свои теплые пожелания и зачитал приветствие акима области Нурлана Ногаева.

– На горе Отпан собираются представители интеллигенции, ученые, исследователи, жыршы из разных уголков Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Азербайд­жана, Турции, Узбе­кистана, Каракалпакстана. Этот праздник является ярким символом благоденствия и изобилия, обновления и очищения, – сказал Улугбек Тналиев.

Такого рода праздники призы­вают к добру, миру, единству и благотворительности, счи­тает профессор из Турции Ахмет Ташгын.

– Я очень рад, что приехал в Казахстан. Очень хорошая традиция – пожимать руки, ставить юрты и собираться за белым столом, – отметил почетный гость.

Также в честь праздника в Мангистау провели международную конференцию «Великий день улуса: исторические уроки и новые взгляды», собравшую ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья. Они размышляли об истории Амала, его месте в системе праздников тюркских народов.

Так, научный сотрудник Инсти­тута рукописей им. М. Физули Азербайджанской национальной академии наук, профессор Незакет Меммедли подчеркнул, что азербайджанский народ трепетно относится к Новрузу – одному из самых древних, любимых и веселых праздников. В его стране отличительной чертой Новруза являются прыжки через костер. Его очистительный огонь символически сжигает все прошлые неудачи, и даже воспоминания о них удаляются из памяти и из дома вместе с золой. В этот день повсюду поют песни, играют на народных инструментах.

Ахмет Ташгын, директор Турецкого университета им. Хаджи Байрам Вели, признался, что не раз задавался вопросом, откуда берет начало Амал, в чем его предназначение.

– Изучая историю праздника, мы должны понять, что процесс глобализации стирает из памяти некоторые наши национальные традиции. Надо сохранить все ритуалы, национальные ценности для подрастающего поколения. Также важно, чтобы мы при этом сохранили сплоченность и целостность, – говорил Ахмет Ташгын.

Акын Сабыр Адай отметил важность глубокого изучения истории тюркских стран, возрождения исторической памяти.

– Мы храним нашу историю. Но мы должны поддерживать и наш национальный дух, чтобы двигаться вперед, мотивировать людей. Сегодня благодаря празднику Амал мы встретили наших братьев. Любые обычаи и традиции, принципы, унаследованные от предков, нужно изучать, хранить и передавать следующему поколению, – уверен Сабыр Адай.

В ночь с 13 на 14 марта на вершине горы Отпан был зажжен «Огонь единства».

Праздник Амал имеет огромный духовный смысл. В это время жители благодарят предков за то, что проводили зиму без потерь в семье и хозяйстве, поздравляют друг друга с приходом весны и прощают обиды. Традиция зажигать огонь на самой высокой вершине Мангис­тау идет из глубины веков, когда казахи, видя приближение врага, подавали сигнал, чтобы собрать воинов и дать отпор. С 2008 года на Отпан тау стали праздновать Амал мерекесі. Теперь огонь зажигают во время праздника в память о предках. Он символизирует единение народа.

Глава региона поздравил всех жителей Мангистау с этим светлым днем, отметив, что символичность «Огня единства» выражена в сплоченности, согласии, любви к родине и преданности своим истокам.

– Огонь на вершине зажигается в первую очередь как дань памяти предкам, отдавшим свои жизни на пути к свободе, к суверенитету нашей страны, – сказал аким области Нурлан Ногаев. – Пусть сегодняшний «Огонь единства» станет символом нашей сплоченности. Не делясь на роды, жузы, национальности, все мы преданно служим нашей общей родине. С праздником Амал! Пусть наше единство будет крепким, а независимость – вечной основой государства.