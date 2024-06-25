С начала года в бюджет поступило 1,3 трлн тенге таможенных платежей и налогов

За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 62,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Такие данные на пресс-конференции СЦК озвучил и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Елдос Саудабаев.

Внешний товарооборот с третьими странами за 5 месяцев 2024 года составил 44,6 млрд долларов с увеличением на 0,5%.

Экспорт составил 28,6 млрд долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По его словам, оборот импорта превысил 16 млрд долларов.