С начала года в бюджет поступило 1,3 трлн тенге таможенных платежей и налогов

Налоги, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 62,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Такие данные на пресс-конференции СЦК озвучил и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Елдос Саудабаев.

Внешний товарооборот с третьими странами за 5 месяцев 2024 года составил 44,6 млрд долларов с увеличением на 0,5%.

Экспорт составил 28,6 млрд долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По его словам, оборот импорта превысил 16 млрд долларов. 

«При этом за 5 месяцев текущего года поступило 1,3 трлн тенге таможенных платежей и налогов. За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 62,5 млрд тенге», - отметил спикер.

#экономика #таможня #бюджет #платежи

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