С начала года в бюджет поступило 1,3 трлн тенге таможенных платежей и налогов
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За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 62,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
Такие данные на пресс-конференции СЦК озвучил и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Елдос Саудабаев.
Внешний товарооборот с третьими странами за 5 месяцев 2024 года составил 44,6 млрд долларов с увеличением на 0,5%.
Экспорт составил 28,6 млрд долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По его словам, оборот импорта превысил 16 млрд долларов.
«При этом за 5 месяцев текущего года поступило 1,3 трлн тенге таможенных платежей и налогов. За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 62,5 млрд тенге», - отметил спикер.