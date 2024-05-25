С неба льет, а сеять надо…

Поэтому работать механизаторам приходится в короткие «окна», когда небо светлеет и немного подсыхает в поле. Ну а в дождливые дни колеса техники вязнут в земле, и работать просто невозможно. Кроме того, обилие влаги резко снижает производительность: за смену аграрии успевают сделать в два раза меньше, чем в обычные сезоны.

В одно из названных «окон», когда можно беспрепятственно сеять, мне довелось побывать в ТОО «Агро Престиж М.», что в Аршалынском районе Акмолинской области. В минувшем 2023 году, непростом для тружеников полей, здесь смогли получить по 17 центнеров зерна с каждого гектара. Этот результат стал лучшим в Аршалынском районе. Директором товарищест­ва, ставшего лидером, является уроженец этих мест фермер Сергей Малейченко.

…Оказавшись на весеннем поле, по традиции первым делом направляюсь к главным лицам посевной – механизаторам. Застаю их за ремонтом колеса сеялки. Как выяснилось, оно «поймало» на пашне острую железку, которая вспорола резину. Кстати, такими опасными «минами» наши поля нашпигованы довольно щедро. Павел Тимофеев, Игорь Рябко, Иван Ровбуть трудятся в сельском хозяйстве уже не первый год и дело свое, конечно, знают на отлично.

Говорят, что со своей стороны делают все, чтобы уложиться в оптимальные сроки, однако небесная канцелярия вносит коррективы в график посевной. Радует в данной ситуации то, что происходит дополнительная влагозарядка почвы, а это фактор, влияющий на урожайность.

Механизатор Игорь Рябко трудится на «Кировце» уже не первый год, и ему по душе труд в поле

…Устранив неисправность и заправив семенами посевные агрегаты, механизаторы вновь направляют свои «Кировцы» в загонки, сев продолжается. Руководитель товарищества Сергей Малейченко делится мыслями относительно весенне-полевых работ.

– Сев идет трудно, – говорит он. – Стараемся максимально использовать каждый погожий час. Стартовали с посевной 9 мая, к сегодняшнему дню (22 мая. – Прим. авт.) успели засеять 1 750 гектаров. Осталось еще столько же. Работают пять тракторов К-700. В неблагоприятные дни они проходят всего по 30–40 гектаров, в то время как обычная норма – в два раза больше.

Особенность этой весенней страды еще и в том, что на полях товарищества меняется структура посевов. Как выяснилось, здесь были сделаны серьезные шаги по диверсификации производства. К слову, в этом отношении ТОО «Агро Престиж М.» также выступает лидером среди других хозяйств района.

Долгие годы на полях занимала монопольное положение пшеница, теперь на ее долю придется только 70% пашни. Остальные 30% будут отданы под чечевицу и горох, которыми намечено засеять, соответственно, 100 и 500 га посевной площади хозяйства.

По словам фермера, в целом он планирует расширить площади бобовых культур до 40% от имеющейся пашни.

Какие есть для этого веские основания? Как пояснил фермер, во-первых, бобовые – высокорентабельные культуры. К примеру, в минувшем году чечевица дала по пять центнеров с каждого га. Казалось бы, незавидный урожай, однако даже при этом сохранена рентабельность.

– Одна тонна сорта чечевицы под названием «зеленая» стоила в то время на рынке 400 тысяч тенге, – рассказывает Сергей Малейченко. – Другой сорт этой же культуры, он называется «красная», – 200 тысяч тенге. Кстати, более низкую цену этот сорт компенсирует большей урожайностью.

На фоне востребованности бобовых цена пшеницы упала до 60 тыс. тенге при себестоимости в 70 тыс...

Упомянутые выше пять центнеров бобовых по своей доходности оказались равноценны 15 центнерам пшеницы! Вот такой, говорящий сам за себя, расклад с рентабельностью. Большой интерес к бобовым культурам, выращенным в Казахстане, проявляет Китай, поэтому эта продукция всегда востребована на рынках. Кроме высокой рентабельности, названные культуры выступают в роли очистителей полей, а также хорошо насыщают почву азотом. Правда, после бобовых следует воздержаться от сева остистых зерновых.

Что касается семян сортов пшеницы, то, как рассказал Сергей Малейченко, принципы диверсификации действуют и здесь: нынче он сеет пять сортов пшеницы. Это «янтарь», «ворожея», «ульяновская-105», «старт» и «любава-25». Из этого перечня лишь последний сорт выведен в Казахстане – на сортоиспытательной станции в Костанайской области. Другие четыре сорта завезены в свое время из российского Кургана и затем размножены.

Лучше всех зарекомендовал себя за минувшие годы сорт «старт». Его зерно обладает высоким качеством.

В хозяйстве давно перешли на безотвальную технологию обработки почвы, это означает, что исконное орудие земледельца – плуг – почти не используется. По словам Сергея Малейченко, работа для плуга находится, если нужно впервые вспахать целинные земли. На рабочих полях вместо него используются культиваторы с так называемыми стойками «параплау».

Они позволяют обходиться без рыхления поверхности почвы, способствуют интенсивному впитыванию в нее талых вод, сохранению пожнивных остатков и соломы.

Один раз в два года земля здесь проходит обработку стойками «параплау». Передовые агротехнологии в ТОО «Агро Престиж М.» используются уже не первый год. Руководитель товарищества охотно рассуждает об их тонкостях, демонстрируя отменную осведомленность в теме.

Как выяснилось, глава ТОО вырос в соседнем селе Константиновка, что недалеко от полей, где идет сев. Но не только это стало причиной выбора крестьянского труда.

Дело в том, что отец Сергея – Александр Николаевич Малейченко – в прошлом на протяжении 17 лет руководил совхозом «Константиновский», затем – созданным им фермерским хозяйством. Его и сменил на этом посту нынешний руководитель товарищества.

Правда, до этого продолжатель семейного дела жил в городе, поэтому его возвращение на малую родину состоялось не сразу. После окончания в Астане аграрного вуза по инженерной специальности работал в сфере спутниковой связи, затем – в технической службе телевидения, других структурах. Со временем пришло желание продолжить семейное дело, переняв его из рук отца.

Собеседник признался, что, несмотря на самую высокую в районе по итогам 2023 года урожайность, минувший сезон не лучшим образом отразился на экономическом положении возглавляемого им аграрного формирования.

Чтобы подготовиться к севу, позарез нужны были свободные средства. В этой ситуации выручило кредитное товарищество «Аршалы», которое без проволочек, в короткие сроки предоставило заем. Государство поддержало удешевленным топливом и льготными кредитами. Поэтому аграрий считает, что сельскому хозяйству в республике сейчас оказывается реальная поддержка.

…Пока шел наш разговор с фермером, к полю подъехал и основатель фермерского хозяйства Александр Николаевич Малейченко. Автор этих строк не смог не задать ему, ветерану аграрной отрасли, вопрос о прогнозах на будущий урожай.

Повидавший на своем веку множество самых разных полевых сезонов, Александр Николаевич сказал, что в эти дни в поле можно было увидеть много желтых цветов, их называют в народе «куриная слепота». Так вот, они предвещают добрый урожай. Земля хорошо зарядилась влагой, поэтому все должно быть хорошо. У рачительного хозяина, разумеется…

Таков прогноз. А итоги усилий земледельцев, как и обоснованность видов на урожай, как всегда, подведет осень.