С прицелом в завтра

Такой инфографики я еще не видел на областных совещаниях: столбец, обозначающий план выпуска в текущем году 5 тыс. автомобилей «Шанс» из украинских машинокомплектов, был зачеркнут крест-накрест. Однако «сенсации» из этого факта не получилось. Пресс-служба АО «АгромашХолдинг», куда я обратился за подробностями, пояснила, что сворачивание производства «Шанса» не связано с событиями в Украине. «В настоящее время мы прекратили закуп машинокомплектов «Шансов» в связи с тем, что они подпадают под технический регламент Таможенного союза по ввозу автотранспортных средств. С 1 января 2015 года по условиям нового техрегламента будет запрещен ввоз на территорию ТС автомобилей, не оборудованных подушками безопасности, системой антиблокировки тормозов и креплениями детских сидений. Поэтому сейчас те «Шансы», которые были собраны и имеются в наличии, будем продавать до июля – августа. А к сентябрю руководство планирует найти другие модели бюджетных автомобилей, которые будут соответствовать условиям техрегламента».

То есть ничего личного, только бизнес. Оборудуй украинские партнеры свои машинокомплекты в соответствии с растущими требованиями в регламенте ТС (которые, кстати, давно приняты в Евросоюзе) – не было бы вопросов.

Вряд ли кто сомневается, что техническая сторона дела вполне по силам одной из некогда самых развитых постсоветских республик. Но требуются еще и инвестиции, и соответствующий бизнес-климат. Поэтому заказ на машинокомплекты, скорее всего, уйдет по другому адресу, его уже подыскивают. Закрывая тему «Шанса», скажу, что за январь – март собрано всего 125 машин. Тем не менее область достигла индекса физического объе­ма (ИФО) в промышленности на уровне 100,3%.

Государством принимаются беспрецедентные шаги по поддержке предпринимательства, в том числе промышленности. Это и реализация инвестпроектов, и поддержка предприятий через различные программы, и недавнее решение Президента по стимулированию реальных секторов экономики и выделения им дополнительно 1 трлн. тенге на 2 года. Но всеми этими условиями адресатам надо еще и уметь пользоваться. В регио­не взяли за правило откровенно оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, не строить иллюзорных планов, а заранее компенсировать ожидаемые потери на одних направлениях бизнеса ростом на других.

Мировой кризис, который привел к замедлению темпов роста экономик России и Китая, сказался на работе таких системообразующих предприятий области, как ССГПО, «Костанайские минералы», «АгромашХолдинг». Сразу на 23,1% снизилось производство хризотил-асбеста в АО «Костанайские минералы» по причине снижения спроса стран Юго-Восточной Азии и Украины. Упал выпуск железорудных окатышей в ССГПО на 10,2% в связи со снижением объемов отгрузки в Китай. В целом ИФО преобладающей горнодобывающей отрасли, куда входят также добыча медных, золотосодержащих руд и бокситов, составляет 96,5% и, по мнению аналитиков областного акимата, до конца года повышения не ожидается. Предстоящий недобор оценивается в 14 млрд. тенге. В сложившейся ситуации ради недопущения снижения объемов производства в целом приоритетом объявлено наращивание объемов в обрабатывающей промышленности. За последние четыре года доля этой отрасли возросла на 12,4% и достигла 41,5%. За квартал ее предприятиями произведено продукции на 43,6 млрд. тенге, ИФО составил 105,4%.

Поддержка Правительства и усилия местных органов помогли реализоваться многим крупным проектам в этой сфере. В частности, производствам автомобилестрое­ния, металлургическому заводу «ЕвразКаспианСталь» на 450 тыс. тонн проката, вводимому в мае домостроительному комбинату на 70 тыс. кв. м жилья в год, планируемому к открытию до конца года цементному заводу в Рудном мощностью полмиллиона тонн.

В целом реализация инвестиционных проектов по обрабатывающей промышленности вносит все более существенный вклад в экономику области. Если за 2010–2012 годы предприятиями Карты индустриализации по нарастающей было произведено продукции на 44 млрд. тенге, то за один 2013-й – 43,5 млрд., или 18% от всего производства в обрабатывающей отрасли. А в текущем году от этих проектов ожидается более 75 млрд. тенге, или почти треть от всей обработки.

Сейчас в структуре обрабатывающей промышленности региона преобладающий удельный вес – 57% – занимает выпуск продуктов питания и напитков. За январь – март увеличилось производство муки на 38,1%, колбасных изделий – на 14,9%, молока – на 2,5%. Цифры, которые не могут не радовать, так как спрос на эти продукты растет не только внешний, но и внутренний. Однако, как было не раз официально заявлено на областном уровне, помимо пищевой отрасли акцент будет делаться на росте объемов в машиностроительной – автомобилестроении, сельхозмашиностроении – и металлургии. Доля машиностроения в структуре обработки уже составляет 20,8%, его предприятиями за квартал произведено продукции на 9,1 млрд. тенге, что почти на треть больше, чем год назад. Собрано 50 комбайнов, 1 290 автомобилей.

Особенно перспективным признано развитие автомобилестрое­ния с увеличением в нем доли локализации. Введены линии по сборке грузовых автомобилей Iveco, легковых «Пежо», «Номад», на очереди – производство «Тойоты Фортунер». Планами на 2014 год предусматривалось произвести около 10 тыс. авто, в том числе 7 900 – в АО «Агромаш­Холдинг» и 1 888 – в ТОО «СарыаркаАвтопром». Однако из-за снижения покупательского спроса, которое прогнозируется еще на 5–6 месяцев, и некоторых других обстоятельств планы пришлось сократить. Но и тут, чтобы не терять темпы и объемы, руководством АО «АгромашХолдинг» совместно с госорганами рассматривается вопрос по созданию совместного предприятия с «Гомсельмашем» по сборке сельскохозяйственной техники – комбайнов, тракторов. Принимаются меры по выводу на рынок ТС и далее автомобилей SsangYong Nomad. В итоге запланировано произвести 8 тыс. авто, что все же на 11,3% больше, чем в 2013 году.

В еще одной новой отрасли – металлургической – планируется увеличение объемов производства за счет ввода в эксплуатацию ТОО «ЕвразКаспианСталь». Здесь начаты гарантийные испытания завода по выпуску стальной арматуры, и до конца года планируется произвести порядка 150 тыс. тонн продукции.

В результате за счет увеличения объемов производства муки, автомобилей, а также производства стального проката и ввода домостроительного комбината ожидается рост в обрабатывающей отрасли на 17 млрд. тенге. Это с лихвой компенсирует спад в горной добыче и позволит выйти на плюсовые итоги года.

Валерий ВЕДЕНКО,

vedenko@kazpravda.kz

Костанайская область