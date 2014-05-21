Минувшей зимой под утро в его дом ворвались вооруженные грабители в масках. Мужчина не испугался и бросился защищать жилище и домочадцев голыми руками, отпугнув налетчиков своим напором и решительностью. Злоумышленники ретировались, бросив ружье, из которого успели нанести ранение хозяину дома. Раненого мужчину доставили в местную больницу, прооперировали. Вскоре пациента выписали домой. Вот только желанное выздоровление никак не наступало. Наоборот, мужчине становилось только хуже. Нога распухала на глазах, вставать на нее становилось невыносимо больно, постоянно держалась высокая температура.

Спустя три недели после выписки­ из стационара за медицинской помощью сельский предприниматель обратился уже в центральную районную больницу Сайрамского района. Здесь ему сделали рентген ноги и сильно удивились, увидев на снимке пулю и насчитав несколько десятков дробин, застрявших в мышцах. Районные медики тут же госпи­тализировали 49-летнего мужчину, в ноге которого вот-вот могла начаться гангрена. И тогда ампутация была бы неизбежной. Услышав такой вердикт от медиков, Бахтияр Халикулов согласился с мнением окружающих, что он родился в рубашке.

Впрочем, смириться с таким отношением медиков к своим пациентам селянин не может. Он написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных, халатность которых чуть не лишила его ноги. Служебное расследование, проведенное в отношении троих сотрудников сельской больницы, подтвердило, что в ходе его лечения были допущены нарушения. Более того, карабулакские медики поспешили избавиться от пациента, выписав его на амбулаторное лечение раньше положенного срока.

– Управление по контролю за качеством медицинской и фармацевтической деятельности завершило расследование и сделало заключение, подтвердившее нарушения со стороны медиков, – комментирует ситуацию прокурор Сайрамского района Султан Орманов. – На основании заключения надзорным органом возбуждено уголовное дело по статье 114, часть 2, УК РК, предполагающей ответственность за ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Под следствием оказались сразу трое медицинских работников.

Главврач больницы села Карабулак Нурали Ирисалиев, несмотря на возбуждение уголовного дела, достаточно долго отрицал вину своих подопечных, утверждая, что доставать пулю из ноги не было особой необходимости. Нашлась у него и своя версия досрочной выписки пациента из стационара: дескать, вел себя буйно, нарушал постельный режим, вот и отправили его домой, долечиваться амбулаторно. Такой ответ не устроил даже сотрудников прокуратуры, которые направили запрос о его освобождении от занимаемой должности руководству областного управления здравоохранения. Впрочем, Нурали Ирисалиев не стал дожидаться завершения разбирательства и решил уволиться сам, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Между тем у Бахтияра Халикулова заметно добавилось проблем со здоровьем и хлопот с судами. Теперь он готовится сразу к двум судебным процессам. Один из них призван определить меру наказания для ночных налетчиков на его дом, второй оценит действия медиков по его лечению с точки зрения профессионализма и полноты исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент