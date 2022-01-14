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С теплом и заботой
Елена Ульянкина

Предприниматели Карагандинской области кормят горячими обедами дежурных блокпостов и дарят им теплую одежду.

Сотни сотрудников полиции и военнослужащих Карагандинской области сейчас, во время действия режима ЧП, несут службу на блокпостах. Всего их в регионе восемь. Дежурные блокпостов в полном обмундировании и с оружием в руках часами вынуждены стоять на ветру и на морозе. Карагандинцы понимают, что им приходится нелегко. Поэтому местные предприниматели совместно с областной мечетью решили поддержать силовиков. Они привезли на все блокпосты горячие манты, чай, кофе, сладкие напитки и воду в бутылках.

– Мы оказываем поддержку нашим братьям, ведь они уже неделю стоят на посту, не видят своих родных, ночуют в машинах, – сказал главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа. – Поэтому нам пришла идея оказать им посильную помощь: организовать для них горячее питание. Хочу отметить, что ислам не поддерживает кровопролитие. Пусть везде будет мир!

Еще карагандинские предприниматели накормили полк военнослужащих. Они привезли две туши барана, мешок риса и овощи, из которых прямо на месте приготовили наваристый плов.

Надо сказать, что силовиков в эти дни согревают не только заботой и горячими обедами, но и теплой одеждой. Предприниматель из Сарани подарил дежурным двух блокпостов 30 комплектов зимней одежды. В них вошли плотные вязаные балаклавы, термобелье, бушлаты, а также медицинские маски.

– Я каждый день езжу мимо блокпостов и знаю, что они стоят на сопках, где постоянно дуют холодные ветры, – отметил бизнесмен Владимир Алескеров. – Я общаюсь с теми, кто там дежурит, и вижу, что обмундирование у них не самое подходящее для наших погодных условий. Балаклавы тонкие, предназначены для того, чтобы скрыть лицо, а не защитить его от мороза. Поэтому мы специально для силовиков разработали и связали утепленные балаклавы.

Бушлаты для дежурных блокпостов тоже усовершенствовали. Их снабдили тройным слоем утеп-
лителя и пришили отдельный карман для рации или телефона.

Надо отметить, что когда предприниматель привез на блокпосты коробки с теплой одеж­дой, дежурные отказывались их брать. Они попросили заручиться разрешением коменданта Карагандинской области, но после уговоров все-таки приняли подарки.

– Во-первых, мы хотели, чтобы силовикам было тепло и они остались здоровыми, – добавил предприниматель. – А, во-вторых, старались поддержать их эмоционально, потому что они защищают нас, жителей области.

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