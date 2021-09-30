С участием Токаева и Путина пройдет Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау

Сегодня с участием президентов Казахстана и России состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.   

«Сегодня с участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате.

В 13:00 по времени г. Нур-Султана на телеканале «Хабар 24» будет организована прямая трансляция с мероприятия», – сообщил Берик Уали.



