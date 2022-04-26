​​​​​​​С учетом вины подозреваемых

По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям во время январских событий.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов. В частности, им были раскрыты подробности нападения на аэропорт Алматы.

– 5 января 2022 года Н. в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта, – говорил Елдос Килымжанов. – Своими действиями он парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более десяти часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы.

В итоге действия Н. квалифицированы по статье 255 УК «Акт терроризма». Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств.

4 января в Алматинской области гражданин А. и ранее судимый за преступление против личности С. вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти. Днем позже через социальные сети в одном из микро­районов Талдыкоргана они собрали более 400 человек, провели для них подробный инструктаж по захвату зданий. Затем, по словам представителя Генеральной прокуратуры, организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями. С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата.

– Почувствовав безнаказанность, А. и С. вовлекали людей и шли на захват здания управления полиции города Талдыкоргана, – продолжил Елдос Килымжанов. – В результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80 процентов.

Спикер отметил, что особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. Так, результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в отношении них доказательств.

К примеру, в Жамбылской области гражданин Б. 5 января текущего года в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, два охотничьих ружья и три травматических пистолета. Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела.

Однако после задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции. Антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при учас­тии независимого адвоката. В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток проведена психолого-психиатрическая экс­пертиза. Ее результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Довел до общественности выступающий и информацию о погибших. В частности, он отметил, что в Алматинской области погибло 16 человек, в том числе пять сотрудников правопорядка.

– Хотелось бы напомнить, что с 6 по 19 января в указанном регио­не сохранялся «красный» уровень террористической опасности и проводилась антитеррористическая операция, – уточнил Елдос Килымжанов. – В это время вооруженные преступники продолжали совершать нападения и посягать на жизнь сотрудников правопорядка.

В это время, а именно с 6 по 8 января, и зафиксированы факты гибели граждан.

Расследованием нанесения телесных повреждений Мукашеву при его задержании, повлекших его смерть, как отметил Елдос Килымжанов, занимаются специальные прокуроры. С санкции суда по данному делу арестованы два сотрудника правоохранительных органов.

– В период январских событий в Восточно-Казахстанской облас­ти в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2 500 агрессивно настроенных людей и полиции. В результате 5 января был захвачен акимат города Семея, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство «Тигр», – продолжил выступавший. – Телесные повреж­дения получили 124 человек – сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

В Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, народного банка, магазина «Сулпак», коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен и стационарный пост полиции «Бекет-2». Именно в этот период в области погибло семь граждан. Часть из них – в здании полиции, по данному инциденту расследованием занимаются специальные прокуроры Генеральной прокуратуры. По фактам смерти остальных расследование проводится органами полиции.

О другой категории дел на брифинге отчитался начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. По его словам, по заявлениям граждан и субъектов бизнеса наибольшее количество краж и грабежей зарегистрировано в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Раскрытию данных преступ­лений наряду с оперативными возможностями полиции способствует и активная помощь сознательных граждан, которые в результате широкой разъяснительной работы предоставляют видеоматериалы, сделанные во время событий. Например, благодаря одному из таких видео установлено, как в Алматы группа парней загружала в автомашины телевизоры и другую бытовую технику, похищенные из детского развлекательного центра «Лунапарк».

В итоге следователями внут­ренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 261 уголовное дело в отношении 410 обвиняемых. Анализом следственных материалов и результатов расследования установлено, что большинство задержанных за хищение чужого имущества – молодые люди, впервые преступившие закон. К таким лицам следователями с учетом их личности и положительных характеристик применяется мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Судебные органы при определении вида и размера наказания подсудимым, руководствуясь принципами гуманности, также учитывают характер, степень тяжести, общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на их исправление и мнение потерпевших. К примеру, во время беспорядков житель Алматинской области совершил кражу товаров стоимостью более миллиона тенге из магазина «Технодом». Учитывая наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и возмещение ущерба, меру пресечения на стадии досудебного расследования подозреваемому изменили на домашний арест. С учетом личностных характерис­тик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы.

Касательно похищенного оружия было отмечено, что в результате разъяснительной работы представителей прокуратуры и органов внутренних дел жители страны проявляют гражданскую позицию. Уже добровольно сданы 142 единицы оружия. Оперативно-профилактические и розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия продолжаются.

На сегодня полицейскими страны обнаружено и изъято 1 480 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов.

Так, 6 января в ходе массовых беспорядков в Алматы неработающий местный житель из оружейного магазина «Охотник KZ» по улице Рыскулова похитил два нарезных ружья и патроны к ним. Оружие и патроны изъяты, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.

– Сейчас 14 сотрудников полиции, получивших тяжкие ранения, продолжают оставаться на лечении, – отметил Санжар Адилов. – В ходе массовых беспорядков в Алматы тяжело ранен участковый инспектор управления полиции Ауэзовского района, который осуществлял охрану общественного порядка на Площади республики. Он был жестоко избит митингующими, которые нанесли ему удары металлической арматурой в область шеи, повредив шейный отдел позвоночника. Также в результате полученных травм у него отказали обе почки, ежедневно его жизнь поддерживается с помощью гемодиализного аппарата «Искусственная почка». Пострадавший – единственный кормилец семьи...