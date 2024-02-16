Садака

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Асель Муканова

Дать милостыню (садака) посоветовала доктор в поликлинике на мои жалобы о часто болеющем ребенке.

Этот недавний случай я рассказываю вместо анекдота, но на самом деле смешного тут мало. Мой десятилетний сын подвержен простудным заболеваниям. Неделя в школе, другая дома – в таком режиме он учится уже четвертый год, и классный руководитель всерьез предлагает нам подумать о домашнем обучении.

Упрекнуть меня в халатном отношении к ребенку вряд ли можно. Я бегу к врачам при первых же проявлениях болезни, сама уже неплохо разбираюсь в симптомах различных заболеваний, пичкаю его витаминами и здоровым питанием, вожу на спорт и раз в год на море. Но, видимо, всего этого недостаточно, и сын, просто обожающий оставаться дома, делает это с завидной регулярностью.

При таком раскладе в частные клиники, понятное дело, не находишься. Идем к участковому врачу, которая вздыхает каждый раз, когда нас видит.

– Наверное, придется уже уколы назначать, – начинает она «угрожать» сыну, причитая: «Ну сколько можно болеть?!»

А я думаю, может, вместо бесполезных слов взяла бы уже и отнеслась серьезнее, назначила, не знаю, какое-нибудь комплексное обследование, подошла как-то ответственно и неформально к часто болеющему пациенту. Но нет, каждый раз стандартные рекомендации без точных формулировок и ненавидимый мною и, кажется, даже опасный совет обрабатывать горло раствором люголя.

На этот раз попали к лору.

– Горло полощете? – спрашивает она.

– Постоянно.

– Нос промываете?

– Периодически.

– Иммуномодуляторы?

– Пили.

– Витамины?

– Регулярно.

– Физиотерапия?

– Только закончили.

– Ну тогда дайте садака!

Я понимаю, что это наверняка может сработать. Но от специалиста хотелось услышать более компетентный комментарий и получить квалифицированную помощь. С суевериями я уж как-нибудь сама разберусь, как и с народными средствами, коими любили увлекаться во времена моего детства, и потому они страшно нелюбимы мною до сих пор.

Отдельный вопрос – диагностика в госучреждениях. Однажды я решила сэкономить и прошла маммографию по направлению в поликлинике. Благо наблюдаюсь я уже несколько лет у частного специалиста, который, увидев принесенный мною снимок, была просто в ужасе от его качества.

«Как можно на нем отличить реальные проблемы от каких-то царапин на пленке!» – сокрушалась она. А я думала о том, сколько женщин, которые не могут себе позволить платную медицину, вынуждены доверять свои жизнь и здоровье морально и физичес­ки устаревшему аппарату.

На этот раз конфуз произошел с обследованиями сына. Сначала сделанный по месту прописки анализ крови показал сильно завышенный гемоглобин. Участковый врач, напугав тромбозом, срочно направила к гематологу, которая посоветовала пересдать кровь в частной лаборатории. Там результат оказался в пределах нормы.

От радости я тогда не придала этому значения. Но спустя пару месяцев в той же поликлинике ему выявили повышенный анализ на гормоны. И что вы думаете? Судя по показателям другой лаборатории, тревога снова оказалась ложной (хотя я уже ни в чем не уверена).

Заведующая лабораторией полик­линики, надо отдать должное, внимательно выслушала мои претензии и предложила перепроверить все еще раз. Сослалась на разность применяе­мых методов, возможные состояния ребенка в момент сдачи анализа и кое-что еще. В общем, проявила всяческую клиентоориентированность.

Но мне-то нужны профессионализм и высокое качество предоставляемых услуг! Я хочу, чтобы врачи могли найти причину недуга и помогли ее устранить. А не гадали на кофейной гуще и сыпали магическими заклинаниями. Уж точно не за этим я иду в поликлинику.

Впрочем, с платной медициной тоже не все так гладко, но об этом как-нибудь в другой раз.

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#медицина #поликлиника #специалисты #медицинское оборудование #обследования #садака

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