Садыр Жапаров прибыл в Астану

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Президент Кыргызстана примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония», где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам прошлого года вырос более чем на 26%. За 5 месяцев текущего года объем взаимной торговли составил $614,3 млн. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 6,7%.

В настоящее время на уровне правительств ведется совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле т.г.

В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.