Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам

Экономика, Сельское хозяйство
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Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в Правительстве Казахстана под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца в сумме 18,3 млрд тенге.

«Завод «Аксу Кант» оставался последним, но с ним уже СПК Алматы подписали договор на сумму 2,6 млрд тенге», – проинформировал Арман Шаккалиев.

По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья – менее 10%.

«В 2022 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 51%, из которых за счет свекловичного сахара – 6% (33 тысячи тонн). В этом году заводы планируют произвести порядка 400-450 тысяч тонн сахара, в том числе 50 тысяч тонн из свекловичного сырья, остальной объем – из тростникового сахара-сырца. В этих целях акиматы Жамбылской и Жетысуской областей проводят работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6,5 тысячи га (с 11,6 т.га до 18,1 т.га)», – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Наряду с этим, для поддержки сахарной отрасли, Минсельхоз увеличил нормативы субсидий за объемы сданной на переработку сахарной свеклы с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.

В 2022 году работа Аксуского сахарного завода, расположенного в Жетысу, была приостановлена. Сейчас на заводе ведутся работы по установке линии по переработке тростникового сырца мощностью 10 тысяч тонн в месяц. По информации акимата Жетысу, на заводе уже закуплено 3 тысячи тонн тростникового сырца, готовность технологической линии по переработке тростникового сырца ТОО «Аксу Кант» составляет 98%.

Из существующих проблем – высокая стоимость мазута, влияющая на конечную себестоимость сахара. Со своей стороны вице-министр энергетики Магзум Магауов информировал, что в настоящее время цена на мазут снизилась до 100-130 тенге/кг у крупных давальцев. Он подтвердил готовность владельцев сырья заключить контракт по данным ценам.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акимату обеспечить запуск Аксуского сахарного завода в кратчайшие сроки, а Министерству энергетики – оказать содействие сахарному заводу по заключению контракта на поставку мазута с производителем.  

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