Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нынешний визит Председателя КНР в нашу страну, несомненно, станет важным событием в двусторонних отношениях Казахстана и Китая. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом году: «Китай для нас – не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием».

Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны заявил: «Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Заверяю Вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану».

В рамках саммита «Центральная Азия – Китай» планируется подписание важных документов, направленных на развитие сотрудничества в экономичес­кой, научной, культурной и других сферах. В том числе КазНУ имени аль-Фараби подпишет Соглашение о сотрудничестве с компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd., Меморандум о сотрудничестве с Центром исследования и использования спутниковых данных Хайнань Северо-Западного политехнического университета, Соглашение о сотрудничестве с компанией TusHoldings Co., LTD.

По меморандуму о сотрудничестве между КазНУ и китайской корпорацией TusHoldings на базе университета будет создан совместный бизнес-инкубатор, ориентированный на развитие стартапов в приоритетных направлениях – таких как DeepTech, цифровые и зеленые технологии, биомедицина и искусственный интеллект.

Второе соглашение – Цифровая интеллектуальная мастерская Huibo – станет современной учебно-научной платформой. Мастерская будет оснащена передовым оборудованием, включая промышленных роботов, системы машинного зрения. Проект ориентирован на интеграцию инновационных решений в образовательный процесс, усиление практико-ориентированного подхода к обучению.

Третье соглашение – по установке наземной спутниковой станции между Хайнаньским центром изучения и использования спутниковых данных (КНР), Северо-Западным политехническим университетом (КНР) и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби.

Эти соглашения являются значительным достижением для нашего университета и дадут новый импульс развитию сотрудничества. В настоящее время наш университет уже установил партнерские связи с 65 университетами и организациями КНР. Сегодня в КазНУ обучаются 1 440 китайских студентов. С Северо-западным политехническим университетом ведется работа по укреплению академического взаимодействия, подписан меморандум по исследованиям в сфере микроспутников. На базе филиала этого университета при КазНУ создан центр по технологиям 5G⁄5.5G.

С Университетом Ланьчжоу реа­лизуются программы двойных дипломов, действует Институт Конфуция, успешно внедряются академические обмены.

С Пекинским университетом языка и культуры, Шанхайским университетом политики и права и Гонконгским политехническим университетом развиваются академическое сотрудничество и обмен преподавателями и студентами. С Пекинским университетом нефти реализуется инициатива по созданию Китайско-Казахстанского института и Ассоциации по развитию энергетики в рамках «Один пояс – один путь». Эти проекты способствуют укреплению научного и образовательного диалога между нашими странами, расширяют горизонты совместного развития.

КазНУ и Сианьский университет Цзяотун последовательно развивают двустороннее сотрудничество в академической и научной сферах. В мае 2024 года было подписано соглашение об академическом обмене студентами, магистрантами и докторантами, о разработке программ двойного диплома по магистратуре на факультете международных отношений КазНУ, академической мобильности, включая визиты преподавателей и стажеров, создании совместной научной инфраструктуры, кооперации в области ИИ, машиностроения, энергетики и гуманитарных наук.

КазНУ активно развивает меж­дународное сотрудничество со странами Центральной Азии. Заключено 55 соглашений с вузами региона. В Азербайджане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане успешно реализуются программы двойного диплома и совместные научные и образовательные проекты.

Кроме того, в преддверии предстоящего нынешнего визита Си Цзиньпина в Казахстан для участия во Втором саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане и Алматы прошел ряд важных международных мероприятий с участием представителей государственных органов и деловых кругов, дипломатов и ученых. Одним из них стал II Международный форум академиков, состоявшийся 13–14 июня с участием ведущих ученых и экспертов Центральной Азии и Китая. Организаторами форума выступили КазНУ имени аль-Фараби, Национальная академия наук при Президенте РК и Университет Сиань Цзяотун (Китай). Он стал важной и эффективной площадкой для обмена научными знаниями, обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных исследовательских проектов.

В форуме приняли участие президенты НАН РК и Кыргызстана Акылбек Куришбаев и Канатбек Абдрахматов, вице-президент Академии наук Респуб­лики Таджикистан Саидмукум Ибодов, вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, вице-президент Сианьского университета Цзяотун Би Чжаохун, представители министерств, ученые и эксперты в области энергетики из стран Центральной Азии и Китая.

Во время пленарного заседания представители научных и учебных заведений стран-участниц подписали Алматинскую хартию о сотрудничестве в области зеленой энергетики. Документ стал важным шагом на пути международного партнерства и координации научных исследований, направленных на устойчивое развитие и внедрение экологичес­ки чистых энергетических технологий в регионе Центральной Азии, углубления партнерства в реализации концепции «Зеленого шелкового пути».

Форум стал важным шагом по объединению усилий в ответ на такие глобальные вызовы современности, как изменение климата, опустынивание, рост населения и бедность. Наш общий вклад в их решение возможен только через сотрудничество в науке, образовании и инновациях.