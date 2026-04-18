Самое дорогое

У одного из подъездов с недавних пор иногда стоит внедорожник, приезжает в гости к кому-то. Водитель огромной машины паркуется, игнорируя правила и закрывая пандусы. Мужчины нашего двора, выждав автовладельца, поговорили с ним. Он пытался продемонстрировать свой характер, переводя разговор на повышенные тона. Но наши «старички» – тертые калачи – осадили его быстро, объяснили доходчиво, чем ему это грозит по закону.

И вообще, ты гость, вот и веди себя как хороший гость, не мешай людям, а тем более детям в их же дворе. С тех пор внедорожник стоит далеко от подъездов.

…Как-то бегу вечером домой, уже стемнело, до сына не могла дозвониться. С большой тревогой иду к подъезду, двор пус­той, и вдруг слышу свое имя. Это сосед окликнул, наш деда Саша, как зовут его малыши, спрашивает:

– Что, своего постреленка найти не можешь? – Я киваю. – А он у Сереги дома сидит, тот своих забирал и его с собой, чтобы поел, пока вас нет, да и темно уже, негоже одному сидеть в квартире без взрослых.

Горячо благодарю, набираю в домофоне нужную квартиру. Поднимает дед Сергей, фоном детские голоса. Сын домой идти не хочет, они только начали играть, у Тимофея хомячок, и просится еще побыть. Сергей Иванович говорит: «Ты иди домой, я отведу его сам, пусть поиграют». И приводит через час сытого, довольного ребенка.

Таких моментов много, когда соседи по своей воле брали ответственность не только за своих детей, но и за соседских.

– Ребята, тут не играйте, к тете Оле внук приехал, он маленький, спит днем, – говорит соседка с первого этажа, и дети послушно уходят в другую часть двора.

– Данияр, тебя мама искала! Беги домой, – отправляют загулявшегося мальчика домой.

– Арука, ты ключи потеряла, вот они, под лавкой лежали, – отдают растеряше ключи от квартиры.

…Как только потеплело, кипит работа: соседи копают, сажают, красят, чинят. Мы отмыли качели и горку после зимы, мужчины привели в порядок ворота на футбольном поле.

На минувшей неделе в столице произошла трагедия. Был пожар, погибли дети. В соцсетях разошлось видео, где пожарная машина не могла въехать во двор, потому что въезд был загорожен автомобилем.

Пожарные потеряли драгоценные минуты, цена неправильно припаркованной автомашины – три детские жизни. Во многих странах службам спасения разрешено таранить автомашины, если они препятствуют въезду и создают помехи для спасения людей. Большинство казахстанцев, возмущенные безответственностью водителя, требовали привлечь его к ответу.

До конца просмотреть кадры я не смогла, тяжело. Но вот уже несколько дней не получается забыть про это все и найти ответы на вопросы. Почему никто не помог из соседей? Писали, что все слышали крики женщины о помощи. Неужели этот безответственный водитель, чей Hyundai загородил въезд, так и будет жить спокойно, не осознав, что троих детей можно было спасти?! И станет ли это уроком для других?

И самый главный вопрос:неужели у нас настолько изменилась шкала ценностей, что мы уже привыкаем терять самое дорогое – детей? Терять из-за небрежности, безответствен­ности, равнодушия...

И почему сейчас неактуальными стали слова о том, что чужих детей не бывает?