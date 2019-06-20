Самолет АН-2 упал под Нур-Султаном, пилот погиб

Самолет АН-2 упал в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
По данным ведомства, катастрофа произошла примерно в 10:00, в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области.
"Во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причина падения устанавливается", – говорится в сообщении.
По информации МИИР РК создана специальная комиссия для расследования причин крушения самолета.
