Самолет Turkish Airlines экстренно сел из-за забытого в салоне компьютера

Как сообщает Росбалт, во время полета экипаж обнаружил на борту портативный компьютер, владелец которого не объявился, что навело на подозрения о взрывном устройстве.

Пассажиры были эвакуированы из самолета, и специалисты произвели соответствующий контроль. Подозрительный компьютер был взорван за пределами лайнера. Он оказался обычным лэптопом.

После двух часов непредусмотренной посадки самолет продолжил путь в Стамбул.