Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Венгрию

Международное сотрудничество,Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Полеты из Шымкента в Будапешт будут выполняться 2 раза в неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете гражданской авиации сообщили о планируемом открытии нового маршрута в Венгрию по направлению Шымкент – Будапешт с 27 мая.

«Рейсы будут выполняться казахстанской авиакомпанией SCAT с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737», – проинформировали в КГА.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами, добавили в комитете.

Напомним, ранее в пресс-службе столичного аэропорта рассказали об открытии прямого авиасообщения между Астаной и Дели. 

 

 

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