Казахстанцы смогут чаще летать в Индию

В пресс-службе столичного аэропорта рассказали об открытии прямого авиасообщения между Астаной и Дели, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня состоялась встреча председателя правления международного аэропорта Астаны Юсуфа Алжавдера с руководителем авиакомпании IndiGo Санживом Чавла.

Главная тема обсуждения – запуск нового прямого рейса между Астаной и Дели.

Перелеты будут осуществляться три рейса в неделю.

«Индия – уникальные традиции, богатая история и огромный экономический потенциал. Новый рейс создаст больше возможностей для бизнеса, туризма и культурного обмена между нашими странами», – уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что с 20 апреля появятся рейсы из Алматы в Мумбаи. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus. Тем самым, количество пассажирских рейсов между странами увеличится до 21 в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями.