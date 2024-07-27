Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Исследователи склоняются к мнению, что ступенчатую пирамиду возводили с помощью насыпных пандусов и помостов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: Naked-science.ru

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Пирамиды строили до изобретения простейших механических устройств. Архитекторы того времени еще не использовали железные инструменты, значит, людям было достаточно непросто обтачивать глыбы и придавать им форму, не говоря уже о доставке этих глыб к месту строительства.

Тем не менее пирамиды построены, им более четырех тысяч лет, и они до сих пор стоят, не теряя своей формы и строго ориентированные по сторонам света.

Как же египтяне строили свои пирамиды и доставляли громадные блоки? Согласно одной из гипотез, которую поддерживают многие египтологи, технология возведения выглядела следующим образом. Египтяне вырезали тяжелые блоки из мягкого известняка, который добывали вблизи места строительства пирамид. Затем из каменоломен готовые элементы перетаскивали по земле с помощью насыпного пандуса (через реку камни перевозили на кораблях), а после поднимали на высоту благодаря специальным помостам, сколоченным из коротких балок. Блоки соединяли между собой специальным раствором.

Некоторые исследователи полагают, что таким способом, вероятно, египтяне построили пирамиду Джосера в Саккаре около 2680 года до нашей эры. Это древнейшая из сохранившихся пирамид, она считается важной вехой в монументальной архитектуре. При ее возведении древнеегипетский архитектор Имхотеп использовал два новшества: ступенчатую форму и новый материал — камень. До этого пристанище для покойных фараонов возводили из высушенного на солнце кирпича.

Команда архитекторов и египтологов из Франции под руководством Ксавье Ландро (Xavier Landreau) из частного Политехнического института в Париже решила детальнее разобраться в технологии строительства пирамиды Джосера. Результаты своего исследования они представили в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Для этого ученые провели картографирование местности вокруг монументальной постройки, изучили ландшафт, исследовали каменное сооружение Гиср-эль-Мудир, которое находится всего в нескольких сотнях метров от ступенчатой пирамиды, а также гигантскую по ширине и глубине вертикальную шахту внутри склепа фараона. Эта шахта единственная в своем роде, она более не встречается в других пирамидах, которые стали возводить позже.

Выяснилось, что пирамида находится рядом с двумя пересохшими каналами, которые, вероятно, когда-то были активными водными артериями, а Гиср-эль-Мудир имеет черты плотины, предназначенные для перегораживания водотока и подъема уровня воды.

Авторы научной работы предположили, что по этим каналам дождевая вода и вода из реки Нил поступала к месту строительства пирамиды, после чего попадала в вертикальную шахту, затапливала ее и таким образом могла поднимать плавучий деревянный лифт. По мнению исследователей, с помощью этого гидравлического подъемника египтяне доставляли камни, предназначенные для возведения склепа фараона, на необходимую высоту. За один раз можно было поднять от 50 до 100 тонн камней. Когда лифт нужно было опустить, строители осушали шахту.

«Вода проходила через Гиср-эль-Мудир, где очищалась от песка, а затем стекала в глубокую впадину — огромный канал длиной 410 метров, который находился рядом со ступенчатой пирамидой. Этот канал мог представлять собой „гигантскую подземную цистерну“ с несколькими отделениями, включая отделение, расположенное на одной линии с шахтой пирамиды», — пояснил Гийом Питон (Guillaume Piton), соавтор исследования из Университета Гренобль-Альпы.

Ученые проанализировали гидрологические и геологические особенности участка, где находится пирамида, и выяснили, что за 20-30 лет строительных работ в ее шахту могло попасть от четырех до 54 миллионов кубометров воды.

Идея о том, что в древности рядом со ступенчатой пирамидой могло быть много воды, подтверждают авторы других исследований. Например, в 2024 году в журнале Communications Earth & Environment вышла работа международной команды археологов, которая рассказала, что 31 древнеегипетская пирамида построена вдоль древних рукавов Нила, они высохли тысячи лет назад.

Отметим, что хотя гипотеза команды Ландро выглядит правдоподобной, с ней не согласны многие египтологи. Они задаются вопросом: если описанную французскими учеными технологию древние строители действительно использовали при возведении пирамид, тогда почему ее следы не находят в других аналогичных местах? О ней ничего не рассказывают настенные росписи внутри пирамид, на которых древние египтяне часто любили изображать сам процесс строительства.

Кроме того, авторы новой научной работы упустили из виду и тот факт, что изначально пирамиду Джосера строили в традиционной форме мастабы, потом ее достраивали вверх, а чуть позже увеличили еще и площадь — строение разрослось в ширину.

То есть на начальном этапе строительства Имхотеп как минимум три раза менял форму пирамиды, чего добиться гидравлической конструкцией было бы невозможно. Поэтому исследователи склоняются к мнению, что ступенчатую пирамиду возводили именно с помощью насыпных пандусов и помостов.