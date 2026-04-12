22 проекта на сумму 1,9 млрд тенге: в университете обороны чествовали ученых

Наука
В Национальный университет обороны Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работников науки

Фото: Минобороны

В мероприятии приняли участие руководство вуза, профессорско-преподавательский состав и ветераны.

Научный потенциал учебного заведения представлен десятками докторов и кандидатов наук, а также специалистами с учёными степенями PhD. В 2018–2025 годах в рамках финансирования реализовано 22 научно-технических проекта на сумму 1,9 млрд тенге, включая разработку разведывательного беспилотника «Шағала» и модернизированных инженерных систем.

«В университете ведётся системная работа по развитию научно-исследовательской деятельности и внедрению инновационных решений. Особое внимание уделяется прикладным разработкам, направленным на укрепление обороноспособности страны. Реализуемые проекты уже находят практическое применение в Вооружённых силах. Подготовка научных кадров остаётся одним из ключевых приоритетов», - сообщили в Минобороны.

Начальник университета генерал-майор Бауыржан Әбжанов подчеркнул стратегическую значимость науки и её роль в современных геополитических условиях, отметив необходимость тесной связи науки и практики.

В рамках мероприятия ряд военнослужащих и учёных был награждён за вклад в развитие военного образования и науки. Завершилось торжество концертной программой с участием артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и трио «Күмбір».

#минобороны #награда #ученые

