Названы самые загрязненные города Казахстана

По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2021 год, высоким уровнем загрязнения характеризуются 9 городов.

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В Казахстане опубликовали Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов республики в 2021 году. В документе представлен список городов с самым загрязненным воздухом, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Согласно Нацдокладу, государственный мониторинг качества атмосферного воздуха в населенных пунктах проводится РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Всего по республике определено 1 747 контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха. В 2021 году было исследовано 248 714 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели.

По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2021 год, высоким уровнем загрязнения характеризуются 9 городов: Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Темиртау, Шымкент.

К повышенному уровню загрязнения относятся 5 городов: Талдыкорган, Тараз, Жезказган, Актау, Туркестан.

Низким уровнем загрязнения отмечены города Кокшетау, Степногорск, Атбасар, СКФМ «Боровое», Щучинско-Боровская курортная зона, Кульсары, Риддер, Семей, Алтай, Жанатас, Каратау, Шу, Уральск, Аксай, Сарань, Кызылорда, Жанаозен, Павлодар, Екибастуз, Аксу, Костанай, Рудный, Кентау, Петропавловск и пп. Глубокое, Кордай, Бурлин, Акай, Торетам, Бейнеу, Карабалык.

В Нацдокладе сказано, что в целом в Казахстане в 2021 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2 407 тыс. тонн и их уровень по сравнению с 2020 годом снизился на 1,4%.

Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (736,2 тыс.тонн) и Карагандинской (569,7 тыс.тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах.

Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 79,6% составили газообразные и жидкие вещества, 20,4% – твердые. Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух Республики Казахстан, являются твердые вещества (пыль и зола), диоксид серы, окислы азота, окислы углерода, ЛОС, аммиак, сероводород.