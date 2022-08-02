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Самый короткий день зафиксирован на Земле

Международная служба вращения Земли зафиксировала самый короткий день на планете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Международная служба вращения Земли зафиксировала на планете самый короткий день в истории — полный оборот вокруг своей оси занял у нее на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как известно, день на Земле длится 24 часа. Однако с 1970-х годов ее вращение начало замедляться и для поддержания точности времени требуется 27 високосных секунд. В 2016 году в канун Нового года всемирные часы остановились на секунду. В 2020-м день на Земле стал короче на 1,47 миллисекунды, а 29 июля 2022 года уже потребовалось 1,59 миллисекунды. Ощутить на себе изменения людям трудно, но это может повлиять на спутники и навигационные системы.

В апреле специалисты из Южной Кореи и европейских стран выявили роль климатических изменений, произошедших из-за сдвигов в движении земной орбиты, в темпах и направлении эволюции человека.

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