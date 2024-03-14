Сарайшык: уроки истории

Колонка обозревателей
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Сабит Малдыбаев

Стало традицией выбирать местом проведения Национального курултая самые известные сакральные точки страны. И в этом плане проведение двух первых заседаний у священных гор Улытау и в духовной столице всей Средней Азии – Туркестане – было вполне обосновано. Анонсируя место сбора нынешнего курултая, Президент предложил провести его в Атырауской области – там, где находилось множество ставок казахских ханов и город Сарайшык, который некоторые исследователи называют первой столицей Казахского ханства.

К сожалению, для многих наших соотечественников история Сарайшыка складывается из отрывочной информации, изредка подаваемой научными печатными изданиями. Несмотря на все свои прошлые регалии, древнее городище не так популярно, как развивающийся Улытау или цветущий Туркестан. Расположенный всего лишь в 60 километрах от Атырау, он тем не менее не стал местом паломничества туристов, здесь не увидишь караваны автомобилей и автобусов с желающими сфотографироваться на фоне местных достопримечательностей.

По некоторым данным, первое письменное упоминание о городе Сарайшыке было сделано известным арабским путешественником Ибн Батутта в 1334 году в путевых заметках ­«Дешт-и-Кипчак». «Сарайшык – самый крупный город пос­ле Багдада. В нем расположена ханская ставка, блистают своей красой четыре мечети и множество гостиниц», – написал ученый в своей книге, потрясенный увиденным.

Мне повезло. Лет пятнадцать назад в составе международной экспедиции по реке Жайык удалось побывать на месте древнего городища. До этого мои познания об этом священном месте ограничивались куцыми данными из советского учебника «История Казах­стана» образца 70-х годов прошлого века, где описанию древнего города отводилось около одной страницы формата А5. Здесь я впервые увидел под одним общим некрополем последний приют пяти казахских и двух ногайских ханов. В историческом мемориальном комп­лексе «Ханская ставка – Сарайшык», который по своей духовной значимос­ти, пожалуй, не уступает мавзолею Ходжи Ахмета Ясауи в Туркестане или подножию горы Улытау, есть также свой музей, где каждому посетителю предос­тавляется возможность в буквальном смысле прикоснуться к древней истории – многие древние экспонаты, найденные в ходе раскопок, можно потрогать своими руками. Среди них – древняя керамика, изделия из бронзы, древние монеты, фарфоровая посуда и многое другое. Рядом, у самого берега реки Жайык, расположен музей под открытым небом, где можно увидеть древние развалины некогда великого города.

По словам исследователей, Сарайшык имел очень развитую для своего времени инфраструктуру – здесь работали водопровод и канализация из керамических труб, были налажены металлургическое и гончарное производство, чеканились монеты, кипела культурная жизнь – действовали театры и мечети. Одним словом, город олицетворял собой центр благополучия и цветущий оазис посреди степи, куда стремились торговцы и путешественники. До тех пор, пока в конце XVI века не был разорен и дотла сожжен так называемыми воровскими казаками…

Вы спросите: а в чем мораль сей басни?

Не знаю, высказывал ли кто-то до этого эту мысль, но лично для меня Сарайшык – это немой укор своим предкам. Укор в том, что не смогли защитить, сохранить и донести до потомков эту красоту и величие. Ведь сумели же сох­раниться Самарканд и Бухара, Туркестан и Тараз? Внутренние распри, межплеменная вражда, разобщенность, отсутствие оборонительных возможнос­тей сделали поселение беззащитным перед дикими варварами...

Сегодня все внимание казахстанского общества приковано к предстоящему третьему заседанию Национального курултая в Атырау. Какие актуальные темы, волнующие казахстанцев, будут подняты на главной диалоговой площадке страны, какие пути решения будут предложены – мы пока еще не знаем. Но, учитывая символичность места проведения, смею предположить, что одной из главных тем курултая станут вопросы консолидации общества на основе общенациональных ценностей, развития экономического потенциала, широкого использования духовного наследия в деле воспитания патриотизма, поиска мер по предупреждению внешних угроз. Ибо, в каком бы столетии ни жил человек (город, государство), именно эти факторы определяют его благополучие и успешность.

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#Атырау #история #курултай #Национальный курултай #Казахское ханство #город Сарайшык

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