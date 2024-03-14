Сарайшык: уроки истории
10
Стало традицией выбирать местом проведения Национального курултая самые известные сакральные точки страны. И в этом плане проведение двух первых заседаний у священных гор Улытау и в духовной столице всей Средней Азии – Туркестане – было вполне обосновано. Анонсируя место сбора нынешнего курултая, Президент предложил провести его в Атырауской области – там, где находилось множество ставок казахских ханов и город Сарайшык, который некоторые исследователи называют первой столицей Казахского ханства.