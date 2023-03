Конкурс проектов на анг­лийском языке, организованный центром педагогичес­кой трансформации Ustaz Ulytau благотворительного фонда The Ulytau Educational Foundation, проходил в несколько этапов. В первом туре участвовали 32 коман­ды из Жезказгана, Сатпаева, Балхаша и Улытауского района, в каждой от 7 до 10 человек. А в финал вышли всего 11 команд, сообщила Шынар Какенова, руководитель направления «Иностранные языки» фонда.

– Уникальность соревнования в том, что оценивалось не только знание языков: казахскоязычные школы выступали на казахском и английском, русскоязычные – на русском и английском, – отметила она. – Жюри рассматривали также научное содержание материалов: учащиеся подготовили проекты на тему экологии, особенно актуальной для регионов, где присутствуют промышленные предприятия «Казахмыса».

По словам Шынар Какеновой, нельзя было предугадать, кто же станет сильнейшим, ведь многие потенциально сильные команды так и не дошли до финала. За полгода работы и обучения некоторые ребята и вовсе отказались от участия в проекте, а их места заняли резервисты.

В последнем туре выступления участников рассматривало жюри, в состав которого вошли представители казахстанских и канадских вузов, а также корпорации «Казахмыс». Стоит отметить, что Брюс Девис, директор Canadian International School, был приятно удивлен знаниями и эрудицией школьников и дал высокую оценку уровню конкурса. В ближайшее время педагоги посетят ряд школ Жезказгана, принимавших участие в проекте, чтобы провести с участниками дополнительные занятия.

По итогам конкурса «Научное открытие, улучшающее экологию родного края» первое место жюри присудило школе-лицею № 4 им. Абая из города Сатпаева. Десять лицеистов отправятся на две недели в Великобританию. Их ожидает по шесть уроков анг­лийского в день, а для развлечения запланированы экскурсии. Каждый школьник будет жить в семьях для лучшей интеграции в местное общество. Англия – многонациональная страна, поэ­тому ребята могут попасть и в ирландскую, и в индийскую, и в шотландскую семьи. Безусловно, каждый привезет с собой не только хорошие воспоминания, но и частичку национальной культуры принимающей стороны.

Второе место завоевала школа-лицей № 17 из города Балхаша. Ребята выиграли образовательно-развлекательную поездку на неделю в Астану, в Canadian International School. На третьем месте – жезказганская гимназия № 8. Ее учащимся подарили дрон. Другие команды, прошедшие в финал, были отмечены в номинациях The best presentation skills (школа-гимназия им. Б. Момышулы, г. Сатпаев), The best English (школа № 1, г. Жезказган), The best ecological project (опорная школа № 1, Улытауский район) и The best research work (школа-лицей № 15 им. А. Бокейхана, г. Балхаш). Победителям также вручили книги и именные сумки Ustaz Ulytau.