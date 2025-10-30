Саудиты построят подвесной стадион на вершине небоскреба

Строительство планируют завершить к ЧМ-2034, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: из открытых источников

Саудовская Аравия разработала проект футбольного стадиона, который планируют построить на вершине небоскреба высотой 350 метров. Об этом сообщает Paris Match.

Реализация концепта под названием «Небесный стадион» должна быть завершена к чемпионату мира 2034 года.

Строительство объекта начнется в 2027 году на территории будущего мегаполиса Неом на северо-западе страны. Арена будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии - солнечной и ветровой. Вместимость стадиона составит до 46 000 зрителей.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила Саудовскую Аравию в качестве хозяйки ЧМ-2034 в декабре 2024 года. Турнир пройдет на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме.

 

