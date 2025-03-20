Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?

Экология
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Горожан беспокоит судьба степных антилоп, которые стали наведываться в жилые кварталы

В начале марта в соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлены небольшие стада сайги, мирно щиплющие травку на городской окраине, расположившиеся под окнами жилых домов и на берегу Кенгирского водохранилища. Правда, умилительные кадры, которые сопровождались призывом защитить степное сокровище, на днях сменили другие – тревожные.

Горожане все чаще рядом с Жезказганом стали находить тушки павшей сайги. И первый вопрос, который задают люди: в чем причина гибели степных красавиц? Сложившуюся ситуацию специаль­но для «Казахстанской правды» разъяснил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау Закария Туралиев.

– Почему сайгаки стали чаще заходить в населенные пункты? Одна из причин – рост численности животных, – сообщил глава территориальной инспекции. – В Казахстане мигрируют три основные популяции – устюртская, уральская и, наконец, бетпакдалинская, чей основной миграционный путь пролегает в том числе через область Улытау. Как правило, к декабрю-январю антилопа отправляется в пустыню Бетпакдала, а в марте-апреле уходит на север.

Один из факторов, влияющих на маршруты миграции, – увеличение транспортного потока на автотрассе Жезказган – Караганда, вторая причина – заграждения вдоль железнодорожных путей, которые мешают животным следовать привычным путем.

– В 2023 году в письменном обращении мне удалось убедить руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы», что заграждения вдоль некоторых участков железнодорожного полотна являются преградой для миграции сайги, – сообщил Закария Есбулатович. – Когда колючая проволока, которая тянулась на протяжении 35 километров – от поселка Жанаарка до Кызылжара, была снята, это облегчило путь степной антилопы.

Есть и такой момент. В связи с существенным ростом поголовья многие сайгаки начинают искать пропитание близ населенных пунктов. Однако случаи, когда дикое животное заходит в окрестности города, крайне редки.

– Сайга ест не любую траву, что растет в степи, у нее свой рацион, – отметил главный государственный инспектор.

В 2022 году в области Улытау степных антилоп рядом с населенными пунктами почти не встречали, а нынче она появ­ляется даже в местах застройки.

– Повода для беспокойства в целом нет, люди сайгаков не гоняют, – отметил Закария Туралиев. – Но есть еще одно предположение, почему это животное заходит в жилые кварталы Жезказгана. Возможно, сайга ищет защиты у людей от голодных бродячих собак, которые активно на нее охотятся...

С 5 марта в районе Жезказгана, Сатпаева и поселка Кенгир соб­рано и утилизировано 300 туш сайги. В этих работах были задействованы сотрудники инспекции, «Охотзоопрома», ветеринарные врачи, участковые инспекторы и сотрудники акимата.

– Больше всего павших сайгаков находят в городской черте вдоль Кенгирского водохранилища, – отметил госинспектор. – 10 марта, к примеру, было собрано сразу 33 туши.

Исследования ветеринарных врачей не выявили инфекции, которая могла бы стать причиной гибели сайги, к тому же антилопы не выглядят голодными или истощенными. А потому напрашивается вывод: большая часть животных погибла… из-за нападений бродячих собак.

– Они охотятся на них, кусают, раненые сайгаки ложатся и не могут ходить, становясь легкой добычей, – подчеркнул Закария Есбулатович. – Проблема в том, что голодные собаки перегры­зают антилопам глотки, отрывают только мягкие части, но полностью не съедают, поэтому туши выглядят целыми.

С начала марта усилено слежение за стаями собак, которые охотятся на сайгу, организован их отлов. Такие стаи замечают возле антилоп ежедневно. Для их защиты привлечены также сотрудники РГКП «ПО «Охотзоопром», Андасайского государственного природного заказника. Сейчас в районе Сатпаева, Жезказгана и поселка Кенгир охранные мероприятия ведутся с помощью четырех автомашин высокой проходимости и двух снегоходов.

– Работа по сбору и утилизации туш сайги осложняется зимой, – отметил Закария Туралиев. – Дело в том, что на балансе территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау нет снегоходной техники, а в зимний период на автомашинах не везде можно проехать. Собранные туши были найдены в доступных местах, в том числе вдоль трасс. В данной ситуации один снегоход инспекторам был выделен «Охотзоопромом», второй – руководством Государственного национального природного парка «Улытау». Отсутствие собственной техники осложняет работу, в то же время популяция сайги растет, а значит, в будущем могут возникнуть более серьезные проблемы.

– Мы обратились к руководству акиматов Жезказгана, области Улытау, – сообщил Закария Есбулатович. – Аким области Дастан Рыспеков обещал содействие в решении данного вопроса. На­деемся, к следующей зиме у нас будет своя транспортная техника.

И, возвращаясь к теме антилоп, что пасутся в окрестностях города, старший государственный инспектор отметил большую помощь жезказганских экоактивис­тов, неравнодушных граждан, которые, подкармливая, ста­раются сохранить жизнь сайгакам.

– ТОО «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)» выделило более двух тонн сена, 50 мешков зерноотходов, которые мы разместили в местах скопления сайги, чтобы подкормить животных, – пояснил руководитель территориальной инспекции. – Акимат Жезказгана расчистил от снега степные дороги от Жезказгана в сторону Кенгирского водохранилища, чтобы сайга могла сама траву добывать. Антилопа уже проложила две тропы длиной около восьми километров из степи до водоема. Близ берега также очис­тили площадку.

Отзывчивые жезказганцы продолжают привозить сено и зерноотходы, звонят в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, чтобы предложить свою помощь.

#сайга #Жезказган

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