Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира

Бокс
В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем 10 медалей, 7 из которых - золотые

Фото: Сали Сабиров / НОК РК

В общем зачёте боксеры РК заняли первое место (семь золотых, одно "серебро" и две "бронзы"), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На втором месте расположился Узбекистан - шесть золотых медалей, два "серебра", три "бронзы". Индия стала третьей, завоевав два "золота", одно "серебро" и одну "бронзу".

Первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились "бронзой".

Сегодня – День спорта

