Вторую золотую медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту

Всего на соревнованиях выступают около 700 спортсменов из 27 стран.

Фото пресс-службы МКС РК

Казахстанец Андрей Ремхе стал победителем индивидуальной гонки среди велогонщиков до 23 лет на континентальном первенстве по велоспорту на шоссе в городе Районг (Таиланд), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Как сообщается, дистанцию в 30 км он преодолел за 36 минут 11 секунд.

Вслед за Ремхе финишную черту пересекли китаец Жу Цзиньян и Мохаммед Энди Ройан из Индонезии.

В министерстве напомнили, что несколько дней назад сборная Казахстана одержала победу в смешанной командной гонке (микст). В составе команды выступали Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умитжанова, Рината Султанова и Марина Куьзмина.

Всего на соревнованиях, которые продлятся до 13 июня, выступают около 700 спортсменов из 27 стран.

Среди них будут разыграны необходимые рейтинговые очки для участия на олимпиаде в Париже 2024 года, добавили в министерстве.