Сборная Кении впервые победила в медальном зачете ЧМ по легкой атлетике

Кенийские легкоатлеты© AP Photo/David J. Phillip
Сборная Кении впервые в истории заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике, который завершился в воскресенье Пекине, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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На счету кенийских легкоатлетов семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла команда Ямайки (7-2-3), третье - США (6-6-6). Российская сборная расположилась на 9-й позиции (2-1-1).
По общему числу наград на чемпионате мира-2016 первое место заняли американцы (18), второе - кенийцы (16), третье - спортсмены из Ямайки (12). Россияне по этому показателю стали десятыми. Это абсолютно худший результат в истории выступлений российской команды на чемпионатах мира. До Пекина самый безмедальный для России чемпионат мира состоялся в 1997 году в Афинах, где она выиграла 8 наград (1-4-3).
Чемпионат мира проходил с 22 по 30 августа.