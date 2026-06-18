Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026

Футбол,ЧМ-2026

Встреча группы K состоялась в Мехико (Мексика) на стадионе "Ацтека". До конца первого тайма на табло сохранялись нули

Фото: АФУ

Четырьмя голами обернулся исторический матч Узбекистана на чемпионате мира 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

На 40-й минуте последовал заброс в штрафную сборной Узбекистана, который преобразовался в результативную подрезку Даниэля Муньоса в ворота уроженца Казахстана Уткира Юсупова.

Уже во втором тайме, на 60-й минуте сборная Узбекистана оформила историческое взятие ворот. Команда Каннаваро провела результативную атаку, которую завершил Аббосбек Файзуллаев, поразивший головой пустые ворота южноамериканцев. Он сыграл на добивании после выстрела Элдора Шомуродова, с которым отчасти справился голкипер колумбийев Камилио Варгас.

Через пять минут после гола Аббосбека Луис Диаз забил второй мяч колумбийцев в ворота Юсупова.

Последнее слово в этой игре осталось за колумбийцами. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас замкнул на дальней штанге подачу с фланга, установив окончательный счет - 3:1.

В следующем туре сборная Узбекистана сыграет против Португалии. Встреча пройдет в Хьюстоне (США) 23 июня. Колумбия и ДР Конго 24 июня сойдутся в Гвадалахаре (Мексика).

#Узбекистан #чемпионат #Колумбия

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