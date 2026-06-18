Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026

Встреча группы K состоялась в Мехико (Мексика) на стадионе "Ацтека". До конца первого тайма на табло сохранялись нули
Четырьмя голами обернулся исторический матч Узбекистана на чемпионате мира 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
На 40-й минуте последовал заброс в штрафную сборной Узбекистана, который преобразовался в результативную подрезку Даниэля Муньоса в ворота уроженца Казахстана Уткира Юсупова.
Уже во втором тайме, на 60-й минуте сборная Узбекистана оформила историческое взятие ворот. Команда Каннаваро провела результативную атаку, которую завершил Аббосбек Файзуллаев, поразивший головой пустые ворота южноамериканцев. Он сыграл на добивании после выстрела Элдора Шомуродова, с которым отчасти справился голкипер колумбийев Камилио Варгас.
Через пять минут после гола Аббосбека Луис Диаз забил второй мяч колумбийцев в ворота Юсупова.
Последнее слово в этой игре осталось за колумбийцами. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас замкнул на дальней штанге подачу с фланга, установив окончательный счет - 3:1.
В следующем туре сборная Узбекистана сыграет против Португалии. Встреча пройдет в Хьюстоне (США) 23 июня. Колумбия и ДР Конго 24 июня сойдутся в Гвадалахаре (Мексика).