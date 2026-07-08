ЧМ-2026: определились все участники четвертьфиналов

Последний из матчей 1/8 финала на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился в ночь на среду, 8 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Скриншот с видео qazsporttv.kz

Сборная Швейцарии в напряженном матче в канадском Ванкувере сумела победить сборную Колумбии в серии послематчевых пенальти 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. Противостояние этих команд стало единственным из восьми пар этого раунда плей-офф, когда для выявления победителя понадобились экстра-таймы и пенальти. Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал на чемпионатах мира.

Несколькими часами ранее в американской Атланте состоялся один из наиболее драматичных матчей на мундиале. Сборная Аргентины на последних минутах сумела совершить камбэк и дожать сборную Египта во главе с Мохаммедом Салахом. Первые два мяча в игре - на счету египтян: уже на 15-й минуте гол забил Яссер Ибрагим, на 67-й успех своей команды закрепил Мостафа Зико.

Аргентине удалось забить свой первый гол в матче только на 79-й минуте - отличился Кристиан Ромеро после передачи Лионеля Месси, который в первом тайме не реализовал пенальти - уже во второй раз на этом ЧМ. Сам Месси забил свой гол на 83-й: уже 8-й по счету на мундиале, он лидер гонки лучших бомбардиров. Решающий мяч в ворота сборной Египта провел на второй добавленной минуте Энцо Фернандес после передачи Лаутаро Мартинеса.

Матчи 1/4 финала пройдут с 9 по 12 июля

Все матчи четвертьфинального и последующих раундов плей-офф пройдут на стадионах США. Первыми вечером 9 июля на поле в Фоксборо близ Бостона выйдут сборные Франции и Марокко. На следующий день в Лос-Анджелесе сразятся Испания и Бельгия. Вечером 11 июля еще одну путевку в полуфинал на стадионе в Майами разыграют команды Норвегии и Англии. В ночь на 12 июля в Канзас-Сити на поле выйдут сборные Аргентины и Швейцарии.

Полуфиналы состоятся 14 и 15 июля в Арлингтоне и Атланте.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проходит в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде. Финальный матч состоится 19 июля в США на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).